中環摩天輪故障｜機電署：後備系統故障　發展局要求營辦商交報告

中環海濱摩天輪今午（5日）停電故障，近200人被困，當中包括17名小童，幸無釀傷亡。發展局今晚表示，對事故表示關注，已要求營辦商展開詳細調查及盡快向局方提交報告，亦會提醒營辦商需定期進行檢查等工作 。局方又指，有信心營辦商會汲取經驗，確保摩天輪運作暢順和安全，避免再次發生類似事件。



機電署則指正調查事故，初步發現摩天輪後備系統出現故障，並啓動安全程序，暫停摩天輪運作；署方亦已要求營運商對有關摩天輪作詳細檢查。



中環摩天輪突然故障，多名搭客被困「半天吊」。（網上圖片／小紅書）

機電工程署表示，正調查香港摩天輪今午暫停運作的事故。署方指，今日下午5時26分接獲香港摩天輪營運商通報摩天輪暫停運作後，即時派員前往現場調查。初步調查發現摩天輪後備系統出現故障，並啓動安全程序，暫停摩天輪運作。

營運商其後根據操作程序重啓摩天輪，並安排乘客離開。所有乘客於下午5時48分分獲安全疏散，事故中沒有乘客受傷。為安全起見，機電署已要求營運商對有關摩天輪作詳細檢查，並由機動遊戲機的主管人員確保安全後，才恢復運作；另外，營運商須就事故提交報告。機電署會繼續密切監察摩天輪運作。

發展局稱，關注香港摩天輪於今午發生的故障，已隨即向營辦商了解情況，並要求營辦商展開詳細調查及盡快向發展局提交報告。局方續指，會與相關政府部門繼續密切留意事件及調查結果，亦會提醒營辦商需定期進行檢查等工作 。

發展局表示，營辦商多年來營運和管理香港摩天輪，使摩天輪成為香港的地標，吸引大量本地及海外訪客。基於營辦商的良好運作記錄，局方有信心營辦商會汲取經驗，確保摩天輪運作暢順和安全，避免再次發生類似事件。

大批救援人員到場。（網上圖片 / 小紅書）