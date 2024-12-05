中環摩天輪故障｜畏高遊客「半天吊」半小時　小紅書呼救：嚇死了

中環海濱摩天輪今午（5日）故障暫停40分鐘，近200人一度被困，包括17名小童，幸無釀傷亡。摩天輪為香港的熱門景點，小紅書瘋傳多段影片及圖片，直擊被困實況，可見有搭客在摩天輪最高點「半天吊」，地面有大批救援人員到場，有人稱：「真的嚇死了，我還恐高！」



中環摩天輪突然故障，多名搭客被困「半天吊」，小紅書有網民直擊現場情況，多人表示「嚇死了！」。（網上圖片／小紅書）

不少網民在小紅書上發文親述驚險過程，有網民指，當時摩天輪已停近約20分鐘，十分可怕，「太刺激了，嚇死我了！但處理很快，消防、救護、警察全都來了！」

另外，有人稱自己畏高，而摩天輪停在最高點將近半小時，「真的嚇死了，我還恐高！停到了最高點半個多小時！」亦有內地搭客稱，第一次來港就遇上摩天輪故障，「第一次來香港就有這等大事兒，摩天輪出故障卡到半空中了！」

有人稱自己畏高，而摩天輪停在最高點將近半小時，「真的嚇死了，我還恐高！停到了最高點半個多小時！」（網上圖片／小紅書）

中環摩天輪今午（5日）突然故障停下，小紅書有網民親歷其境，指「太刺激了，嚇死我了！」。（網上圖片／小紅書）

有內地搭客稱，第一次到港就遇上摩天輪故障。（網上圖片／小紅書）

亦有不少人稱，購票及排隊時突然被告知摩天輪故障，「我剛要去買票說故障了不讓買！」、「我們在底下排隊，然後被告知說壞了」；亦有人看到現場情況後表示，幸好沒去搭摩天輪，「本來還想去的，嚇人！」、「原本下午想帶爸媽去的，後來他們走不動了 ，提早回家了」。

有人看到現場情況後表示，幸好沒去搭摩天輪，指「原本下午想帶爸媽去的，後來他們走不動了 ，提早回家了」。（網上圖片／小紅書）

有人看到現場情況後表示，幸好沒去搭摩天輪，指「本來還想去的，嚇人！」。（ 網上圖片／小紅書）

事發於今午（5日）下午約5時17分，警方接獲報案，指民光街33號摩天輪停電故障，200多人被困，當中包括17名小童，初步無人受傷。警方在場設立指揮站，消防亦趕往救援。據了解，其後恢復供電，搭客陸續安全返回地面。港燈發言人表示，供電一直正常，但會派員到場了解。

香港摩天輪表示，今午5時10分，摩天輪的輔助系統發⽣技術問題，隨即啟動安全程序，並暫時停⽌運作。職員即時聯絡了緊急服務， 摩天輪暫停了⼤約40分鐘，下午5時30分，摩天輪系統重新啟動，所有乘客於下午5時45分前，安全離開⾞廂。香港摩天輪表示，現正進⾏全⾯安全檢查，摩天輪在今天會繼續停運，待所有安全檢查完成後，將恢復運作。

▼ 今午中環摩天輪故障 ▼



大批救援人員到場。（網上圖片 / 小紅書）