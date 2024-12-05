中環摩天輪故障｜內地男憶述「懸空」嚇煞遊客　讚揚香港救援迅速

中環海濱摩天輪今午（5日）故障暫停40分鐘，近200人一度被困，包括多名孩童，幸無傷亡。作為香港的熱門景點，事故令不少遊客在小紅書呼救，有人更稱：「真的嚇死了，我還恐高！」《香港01》尋獲其中一名內地搭客廖先生，他首次在港乘坐摩天輪觀光便「半天吊」，更憶述有被困旅客嚇至惶恐消極，「真的覺得掉下去！」但他有機會還是會再坐，更讚揚香港救援人員反應迅速，「我還是相信香港政府的。」



廖先生一度「半天吊」。（受訪者廖先生提供）

廖先生憶述，下午4時許乘坐摩天輪，原本轉3圈，但轉到一半仗突然停下來，同廂人等一開始以為是正常停頓，輕鬆輕鬆開玩笑，但過了10分鐘仍未見重新運轉，才意識到不對勁，「裡面空調、通風系統都停了，所以大家都比較緊張。」

他指，一個廂載有7至8人，陸續有人出現心理壓力、驚恐，有人更發出消極言論，尤其位處較高的裹客，「真的覺得掉下去會有生命危險！」其同廂一對母子亦十分擔心，「小孩情緒有點難受，不太舒服，給爸爸打電話！」但他現場所見，大部份人是鎮定的。

10多分鐘後，廖先生目睹警車、消防車、救護車接連趕抵，並升起雲梯戒備及在下面商討對策。他讚揚香港救援人員反應迅速，「速度比較快，沒想到所有的車都到了，擔架都抬過來了，隨時都準備好！非常迅速！」但廖先生認為過程不足之處，是由始至終沒有人向遊客解釋前因後果，「只是看到地下有很多人在忙碌！」

「半天吊」逾20分鐘後，電力陸續恢復，眾人最後安全離開後。廖先生指，相關人員沒有提及退票或賠償事宜，「下去之後給了一瓶礦泉水，沒有特別說其他補償或退票。」他說，不少旅客、尤其帶同孩子到場的，不約而同指孩童受驚，以後不會再坐摩天輪。但他自己有機會還是會再坐，「我還是相信香港政府的。」

廖先生讚揚香港救援人員反應迅速，有機會還會再坐摩天輪，「我還是相信香港政府的。」

不少網民在小紅書上發文親述驚險過程，有網民指，當時摩天輪已停近約20分鐘，十分可怕，「太刺激了，嚇死我了！但處理很快，消防、救護、警察全都來了！」另外，有人稱自己畏高，而摩天輪停在最高點將近半小時，「真的嚇死了，我還恐高！停到了最高點半個多小時！」亦有內地搭客稱，第一次來港就遇上摩天輪故障，「第一次來香港就有這等大事兒，摩天輪出故障卡到半空中了！」

亦有不少人稱，購票及排隊時突然被告知摩天輪故障，「我剛要去買票說故障了不讓買！」、「我們在底下排隊，然後被告知說壞了」；亦有人看到現場情況後表示，幸好沒去搭摩天輪，「本來還想去的，嚇人！」、「原本下午想帶爸媽去的，後來他們走不動了 ，提早回家了」。

有人看到現場情況後表示，幸好沒去搭摩天輪，指「原本下午想帶爸媽去的，後來他們走不動了 ，提早回家了」。（網上圖片／小紅書）

事發於今午（5日）下午約5時17分，警方接獲報案，指民光街33號摩天輪停電故障，200多人被困，當中包括17名小童，初步無人受傷。警方在場設立指揮站，消防亦趕往救援。據了解，其後恢復供電，搭客陸續安全返回地面。港燈發言人表示，供電一直正常，但會派員到場了解。

香港摩天輪表示，今午5時10分，摩天輪的輔助系統發⽣技術問題，隨即啟動安全程序，並暫時停⽌運作。職員即時聯絡了緊急服務， 摩天輪暫停了⼤約40分鐘，下午5時30分，摩天輪系統重新啟動，所有乘客於下午5時45分前，安全離開⾞廂。香港摩天輪表示，現正進⾏全⾯安全檢查，摩天輪在今天會繼續停運，待所有安全檢查完成後，將恢復運作。

發展局今晚表示，對事故表示關注，已要求營辦商展開詳細調查及盡快向局方提交報告，亦會提醒營辦商需定期進行檢查等工作 。局方又指，有信心營辦商會汲取經驗，確保摩天輪運作暢順和安全，避免再次發生類似事件。

機電署則指正調查事故，初步發現摩天輪後備系統出現故障，並啓動安全程序，暫停摩天輪運作；署方亦已要求營運商對有關摩天輪作詳細檢查。

▼ 今午中環摩天輪故障 ▼



大批救援人員到場。（網上圖片 / 小紅書）