海關落馬洲搗鐵皮私煙倉檢$281萬貨　兩內地漢涉月收$1萬報酬被捕

香港海關今日（5日）在落馬洲馬草壟一帶展開反私煙行動。行動中，人員搗破一個鐵皮私煙儲存倉，共檢獲62.4萬支未完稅香煙，市值約281萬元，應課稅值約206萬元，並拘捕兩名逾期逗留的內地男子。據了解，兩人每月收取約1萬元報酬，從事包裝及搬運私煙工作。



海關搗破一個位於落馬洲的私煙儲存倉庫，當場拘捕兩名逾期逗留的內地男子。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組高級調查主任張家揚稱，海關人員今午在落馬洲馬草壟一帶進行反私煙行動，突擊搜查一個鐵皮場。行動中，人員在鐵皮場內，共檢獲62.4萬支未完稅香煙，市值約281萬，應課稅值約206萬。人員並隨即拘捕場內兩名內地男子（33至34歲），經初步調查後，得悉兩名男子為了賺取報酬，從事包裝及搬運私煙的工作，並發現他們均為逾期逗留人士。據了解，兩名被捕內地男收取每月約1萬元報酬。

海關搗破一個位於落馬洲的私煙儲存倉庫，共檢獲62.4萬支未完稅香煙，市值約281萬元。

張家揚續指，海關發現不法份子，會利用位置偏僻及隱蔽的鐵皮場作私煙儲存中心，企圖逃避海關偵查，而屋內亦有起居配套，例如煮食爐及浴室，以減少外出時被發現。據悉，該鐵皮場面積約800多尺。

海關發現不法份子，會利用位置偏僻及隱蔽的鐵皮場作私煙儲存中心，企圖逃避海關偵查，而屋內亦有起居配套，例如煮食爐及浴室，以減少外出時被發現。

海關相信是次行動已經瓦解了一個活躍在落馬州一帶的私煙集團，並成功堵截該批私煙的銷售。張家揚稱，海關會繼續調查私煙的來源以及去向，並透過情報分析，全方位打擊各層面的私煙活動。

海關發現不法份子，會利用位置偏僻及隱蔽的鐵皮場作私煙儲存中心，企圖逃避海關偵查。

海關重申，根據《應貨商品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。