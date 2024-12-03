駕3地牌保時捷與控煙辦臥底交收私煙電子煙　兩男九龍灣斷正被捕

衛生署控煙酒辦公室聯同警方，今晚（3日）在九龍灣偵破一宗非法售賣私煙及加熱煙案件，兩名男子駕駛一輛掛有香港、澳門與內地車牌的保時捷到場，與假扮為買家的控煙辦人員交收香煙時，當場被埋伏人員拘捕。行動中，檢獲的私煙和電子煙，總值約6,000元。



控煙辦人員與警方在行動中，檢獲共值約6,000元的私煙和電子煙。（梁偉權攝）

控煙辦在代號「雷石」的行動中接獲線報，指今晚會有人與臥底人員交收私煙。控煙辦人員聯同警方遂到九龍灣宏茂街7號埋伏。及至今晚約9時半，兩名男子乘一輛青綠色保時捷到場，與臥底人員交收價值約900元的私煙，當場被捕。

據知，被捕兩人均40多歲，其中司機從事飲食業，負責交收的跟車乘客則為「財仔」；保時捷則為二手車，車價約40多萬元。

兩名涉案男子駕駛一輛掛有3地車牌的青綠色保時捷，到九龍灣與控煙辦臥底人員交收私煙，當場被捕，被搜出共值約6,000元的私煙和電子煙。（左朗星攝）

人員在兩名涉案男子身上，搜出兩條共400支私煙，再在保時捷搜出一批私煙和電子煙，據悉每條私煙售值460元、電子煙每條520元，檢獲的吸煙產品共值近6,000元。

由於涉案保時捷同時掛有香港、澳門和內地車牌，人員不排除涉及跨境走私煙草產品，已將案件轉介海關跟進。

控煙辦人員與警方在行動中，檢獲共值約6,000元的私煙和電子煙。（左朗星攝）