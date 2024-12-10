棚工墮斃僱主罰$9萬　分90期7年半繳交　律政司已就刑期提覆核

2022年一名男棚架工人在油麻地搭棚時疑因安全繩斷裂，從高處墮斃。勞工處票控僱主沒採取足夠預防措施，法庭上月裁定3項罪名成立，合共罰款9萬元。而裁判官批准被告分90期付款，每期繳交1,000元，還款期為7年半。死者家屬早前見記者，指判決非常「寬容」，直言：「意義何在，呢個算係罰咩? 」工權會要求當局就判罰過輕的個案提出上訴。勞工處指，律政司已根據《裁判官條例》（第227章）第104條就刑期提出覆核申請。由於司法程序仍在進行，處方及律政司均不適宜就案件作進一步評論。



棚工陳兆豐2022年5月7日在油麻地開工期間墮樓身亡，陳兄Ken（中）於2024年11月12日出席工權會記者會，講述事發後家人的經歷。（黃煦緻攝）

2022年5月7日棚工陳兆豐在搭棚時墮斃，其僱主因違反「沒有確保在工作地方提供及/或維修安全進出口」、「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」及「 沒有確保工人配戴適當的安全頭盔」三項職安健條例被控告。今年11月8日，涉事僱主許佢成（62歲）在觀塘裁判法院被裁定3項罪名成立，合共罰款9萬元。

許佢成在庭上稱公司已經結業，生活困難，無錢繳交罰款，自稱只能交1,000元，最終裁判官判許可分90期付款，每期繳交1,000元，還款期為7年半。當日許亦毋須即時繳交罰款，除非11月25日仍未繳交才會被加罰。

死者兄長Ken曾指家屬聽到裁決和罰則，感到無奈，直言：「意義何在，呢個算係罰咩? 」而工業傷亡權益會總幹事蕭倩文曾表示，在這宗案件中看不到任何公義和罰則，故要求勞工處及律政司就判罰過輕的個案提出上訴。

棚工陳兆豐2022年5月7日在油麻地開工期間墮樓身亡，事發後現場遺下搭棚膠索、斷裂安全繩、染血口罩和大灘血跡。（資料圖片/翁鈺輝攝）

棚工陳兆豐2022年5月7日在油麻地開工期間墮樓身亡，事發後現場遺下搭棚膠索、斷裂安全繩、染血口罩和大灘血跡。（資料圖片/翁鈺輝攝）

▼2022年5月7日棚工陳兆豐墮斃現場▼

