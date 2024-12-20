2024回顧｜內地客行山慘痛教訓　三命喪異鄉　專家籲勿盡信小紅書

【2024年／大事回顧／小紅書／行山意外】近年內地遊客來港行山風氣盛行，「小紅書」鋪天蓋地推介的行山熱點，更成為內地客一本電子攻略指南，但當中或埋藏「死亡陷阱」，把山徑危險性過於輕描淡寫，令他人陷於險地。今年便有3名內地人士，分別因在海邊打卡被巨浪捲走、攀岩失足墮崖，不幸客死異鄉；還有人在惡劣天氣下行山被困、體力不繼或身體不適等，需尋求攀山救援服務。



攀山專家指出，「小紅書」等網絡帖文不能盡信，行山受體能、裝備及天氣影響，需評估個人能力是否能夠應付該路線。民間山嶺拯救組織表示，目睹內地客懸崖邊「打卡」，亦有內地女子穿裙及有踭鞋拐傷，他們只能不厭其煩地勸喻注意安危。



石澳有人墮海，1男1女昏迷不醒，送院搶救後不治。（資料圖片）

今年1月，一名57歲內地女子在石澳大頭洲打卡時突遭大浪捲入海中，其兄長及胞弟見狀，立即雙雙跳落海救人，卻不敵怒海，只有胞兄成功返上岸，最終釀成2死1傷。5月，一名37歲內地男子登獅子山，途至近獅頭攀岩突然失足，跌落25米高墮崖，最終證實不治。

獅子山現場有警告牌，提醒登山者盡量不要上獅頭；但遊人仍然絡繹不絕。（讀者提供/資料圖片）

惡劣天氣下行山露營受困

另有2宗分別為被困及失蹤案件，今年5月，11名內地客當中包括7名小童在萬宜水庫東壩，因風雨太大無法離開，需躲進公廁躲避，於是報警求助，警方其後證實眾人安全。另一宗則是發生在6月，一行18人相約前往梅子林露營，惟其中6名內地客包括2名小童懷疑失蹤，救援人員最終於荔枝窩一帶尋回他們。

身體不適、體力不繼需救援

5月12日，一名持雙程證來港15歲女學生，偕友人於沙田大圍針山遠足期間，疑頭暈不適，政府飛行服務隊到場將她救起，並送往律敦治醫院救治。今年10月，有內地網民在在小紅書分享遇險經歷，提到自己在國慶假期間，與友人到麥理浩徑一、二段爬山，但由於錯誤估計距離加上物資準備不足，而且「途中沒有任何自動售貨機能夠補充水源」，導致嚴重缺水，缺乏休息下體力和肌肉透支，「兩條腿抽搐僵直無法移動」，只能倒在地上報警尋求救援，直指「感覺非常恐怖的1件事情，差點交代在麥理浩徑了！」結果遭廣大網民批評。

有帖文將今年發生墮崖致死意外的獅子山難度評為1星。（小紅書截圖）

漁護署在網站上列出「郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點」，當中包括獅子山山頂、飛鵝山自殺崖，而列出的部份地點更是「小紅書」推介的行山熱點，有帖文將今年發生墮崖致死意外的獅子山評為1星，難度為簡單。除此之外，記者亦留意到，「小紅書」帖文通常長篇大論介紹山嶺景色、交通及郊遊路線，卻只寥寥幾筆提醒行山人士山嶺的險要之處或需攜帶的基本行山裝備，更有帖文展示在懸崖峭壁的各種危險打卡動作。

部份帖文上方出現系統提醒的字句：「該地存在風險，請注意安全並遵守當地政策規定」，以提醒觀看帖文的人。香港警察亦在石澳墮海意外後，在「小紅書」發文提醒公眾謹慎選擇打卡地點，注意安全、量力而行，並要觀察周邊的警告牌，「警告區域不要去，是容易發生危險的地帶」，「危險的卡咱還是不打！」另外，警方在獅子山墮崖意外的翌日，以「想讓更多的徒步者知道徒步的危險」為題，發文提醒行山的危險及注意事項。

攀山專家鍾建民表示，這十年間來港行山的內地客以倍數增長，而「小紅書」雖作為內地客的行山嚮導，但要考慮個人能力：「問題係你相唔相信佢，跟唔跟到佢所寫嘅嘢。」他認為，帖文不能一概而論，戶外任何一個環境，就算看似容易的地方都有機會發生意外。他強調行山受體能、裝備及天氣影響，每個人的體能不一，攜帶的裝備有區別，行山當日天氣亦會影響行山的風險，例如炎熱天氣行山或會中暑，落雨行山路面濕滑易跣倒，岸邊有時風平浪靜有時大風浪，就算是同一路線，天氣不同都會有很大影響。

鍾建民提醒，切勿獨自行山，「因為香港行山意外，有百分之50以上都係因為一個人行山。」（顏銘輝攝/資料圖片）

他質疑，撰寫帖文的人「寫嗰啲地方實質有無去過呢？」因此他認為不能盡信帖文，並需要自行消化，思考自己是否能夠應付該路線，「人哋話畀你聽嗰度好玩，你就跟住佢哋好玩，變咗可能就咁樣出事。」

對於香港政府針對來港旅客進行的宣傳提醒的工作，鍾建民坦言，提醒固然越多越好，惟因文化差異影響下，較難扭轉內地客的思維，此過程實屬不易，只能盡力推展，「你叫佢哋（內地客）睇你哋唔容易，內地有自己的社交媒體，宣傳要做多啲可以，但唔好依賴晒呢樣嘢。」

他認為內地客如不熟路應找人幫忙帶路，建議可參加香港旅行隊或與行山團體一同登山，又提醒行山前應進行資料搜集，行山時亦不應單靠電話指路，可帶備地圖。同時應穿上合適的鞋，例如行山鞋，穿著快乾衫褲，帶備背囊、急救包及足夠水，亦應下載HKSOS應用程式，在需要時尋求本地協助。他提醒，切勿獨自行山，「因為香港行山意外，有百分之五十以上都係因為一個人行山」，若不幸受傷亦無人能夠施援。

專家籲勿獨自行山

香港守望者服務團創辦人Anson則表示，內地與香港行山分別頗大，內地行山徑基本上「預備好晒條路畀你」，有些山嶺甚至有扶手電梯，香港山嶺則不同。近年內地登山客的人數增加不少，他們往往是「嚟到先去預備行山呢件事」，部份人會在上山前購買裝備，例如背囊、行山鞋，但他亦曾目睹有女性穿著高踭鞋、男性穿著西裝、西褲及皮鞋行山。

他指，組織定期會進行山嶺巡邏，適時幫助有需要的登山客，並憶述曾在黃昏時段，與成員們在獅子山獅頭下山途中，發現一名身穿裙子及有踭鞋的內地女子拐傷坐在一旁。其同行男子不懂急救，於是他們為該名女子進行包紥，並幫忙召救護車。

Anson曾目睹不少內地客危險打卡的情況，每次見狀都會不辭煩勞地勸說。（王譯揚攝/資料圖片）

Anson亦曾目睹不少內地客危險打卡的情況，每次見狀都會不厭其煩地勸說他們。他形容在獅子山獅頭打卡的人「塞滿彌敦道」，有些人甚至在獅肚打卡。他亦曾在千島湖觀景台目睹有人為調教一個拍照較美的角度，「好多時打卡為咗攞靚啲角度會行到好出，甚至明知嗰個位，寫明懸崖邊好危險」，有人會用自拍杆拍照，但有人僅用單手扶着，另一隻手則拿電話拍照。甚至在飛鵝山自殺崖，有人放下背囊或斜孭袋，「就爬出去就咁影」，更甚者做出高難度動作，但他強調「幾fit都好，都有機會有閃失。」