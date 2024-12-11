海關荃灣搗私煙倉檢$140萬貨　30歲無業男被捕

海關昨日（10日）在荃灣進行反私煙行動，搗破一個懷疑私煙儲存倉庫，檢獲約31萬支懷疑私煙，估計市值約140萬元，應課稅值約102萬元，同時拘捕一名男子。



海關拘捕一名男子。（陳永武攝）

關員昨午在荃灣一幢工業大廈地下，發現一名本地男子拉住載有紙箱的手拉車，關員發覺有可疑，於是上前截查，檢獲約一萬支懷疑私煙，隨即拘捕該名男子。其後關員帶同該名男子到大廈一個迷你倉內搜查，再在迷你倉內檢獲約30萬支懷疑私煙。

海關檢獲約31萬支懷疑私煙，估計市值約140萬元，應課稅值約102萬元。（陳永武攝）

海關經初步調查後，發現涉案30歲男子租用迷你倉存放私煙，並將私煙售賣給區內用家，被捕男子報稱無業，正被扣查。

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截私煙，透過針對儲存及分銷販賣的執法策略，多管齊下致力打擊私煙活動。

海關檢獲約31萬支懷疑私煙，估計市值約140萬元，應課稅值約102萬元。（陳永武攝）

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線 1828080,或透過舉報罪案專用電郵帳戶(crimereport@customs.gov.hk)或網上表格 (eform.cefs.gov.hk/form/ced002)舉報懷疑私煙活動。