2024回顧．好人好事｜女童卡晾衫架　兄弟施援：唔出手會內疚一世

【2024年／大事回顧／好人好事】每逢發生突發事故，總有人袖手旁觀，有人舉機拍攝，有人出手相助，有人決定無視，每一個選擇都反映了我們是怎樣的人。今年2月深水埗黃竹街有一名女童意外跌出窗外，頭頸卡在晾衫架，雙腳凌空，命懸一線。當途人仍在觀望時，任職清拆工的駱氏兄弟沒有遲疑，立即放下工作上樓救人。2024年底，有份救人的駱志超「超哥」接受《香港01》訪問，自言身為人父，對小朋友多一分關愛，不願見到小孩受傷害。他感慨現時人們寧願旁觀，也不願出手相助：「唔出手就真係會內疚一世，你做唔做到，起碼出咗一分力，如果做唔到，都無人會怪你。」



女童意外跌出窗外，頭頸卡在晾衫架，超哥（左）和阿蛋（右）上樓拉住女童小手，將她救入單位。（街坊提供／資料圖片）

今年2月20日，深水埗黃竹街1J號一幢大廈有一名3歲女童意外跌出窗外，頭頸卡在晾衫架兩條杆之間，危掛在4樓外牆簷篷，雙腳凌空，險象環生。女童嚇得大喊求救，剛巧做清拆工的駱姓兄弟在附近工作並聽到呼救聲，弟弟「阿蛋」立即衝上樓尋覓女童住所，哥哥「超哥」泊好車後趕來支援。兩人在千鈞一髮之際捉實女童，將她救入屋。

2024年底駱志超「超哥」接受《香港01》專訪，再次談及救人經歷，他認為最深刻的畫面是弟弟已捉實女童，涉事母親隔著窗花只能旁觀，非常無助，情緒激動地叫嚷：「快啲救返我個女入嚟。」他聞聲想盡快救女童入屋，遂徒手扯爆窗花，「我哋又無工具，其實乜都要試下，始終我哋做清拆，好多時知道自己能力做唔做到」。他記得成功將女童救入屋後，兩母女在客廳相擁而哭，此時消防員才剛趕到現場。兩兄弟見母女並無大礙，未有留下片言隻語就離開現場。

今年底，超哥接受《香港01》專訪，談及救人經歷。（周智堅攝）

超哥育有一子一女，平日不是工作，就是忙於照顧小孩，仔女是他生命的重心。他坦言為人父後，對小朋友多了一份關愛和同理心，見到小孩跌倒，都會想扶一把，所以當日見到女童遇險，自然想助其脫困，「始終自己都有小朋友，都唔想其他小朋友有問題發生，受傷害或者死亡。其實做家長，（小朋友）一有咩事都放唔低，成世㗎嘛」。

超哥續指，事後看新聞才得悉涉事母親原來趁女兒睡覺，外出到街市買餸。他指，可能家長覺得落街5至10分鐘沒大不了，但意外往往在極短時間內發生，後果不堪設想。超哥想借此機會呼籲其他家長切勿心存僥倖，千萬別獨留兒童在家中。

超哥坦言為人父後對小孩多了一份關愛和同理心，不願見到有小孩受傷。（周智堅攝）

而今年2月兩兄弟受訪時，弟弟阿蛋曾指不少街坊在樓下圍觀，但無人上樓救人：「喺下面睇住佢無意思㗎，逐家逐戶拍門啦。」超哥深有同感，認為現時人們寧願旁觀，多於出手相助，有時想法又太鑽牛角尖，怕救不到人會內疚一世，他說：「唔出手就真係會內疚一世，你做唔做到，起碼出咗一分力，如果做唔到，都無人會怪你。」

他希望港人他日遇到突發事件，在力所能及的情況下施以援手，並舉例指他兩兄弟5分鐘就成功上樓救回女童，消防員要10分鐘才到場，「如果出一啲力，兩三個人做，可能真係5分鐘人家就無事」，正如當日他所說：「快一秒救就少一秒危險。」他自言當時只想避免悲劇發生，一切見機行事，從來沒有想過成功抑或失敗，「做得幾多得幾多，想出一分綿力」。

兩兄弟其後被傳媒追訪，甚至有電視台由九龍追至金鐘，令他大感意外。而受訪片段上傳到互聯網，就連超哥女兒的學校也談及此事，有人更向其女兒說：「你爸爸救咗人。」令女兒十分開心。兩名子女下載了訪問片段不時重溫，又讚爸爸做好事：「畀個like你。」超哥指早前警方聯絡他，表示年尾會向他頒發好市民獎，他自言會平常心看待，繼續如常生活——返工、放工、湊小朋友。

2月20日深水埗3歲女童意外跌出窗外 兄弟上樓拆窗花救人

