2024回顧．好人好事｜鄰居勇救倒吊翁撐廿分鐘﹕為啱嘅事堅持奮鬥

【2024年／大事回顧／好人好事】一雙手抓住一個倒吊半空、隨時墮樓的老翁，你要承受著他整個人的重量，稍有鬆懈一條生命就會在你手中流逝……這不是虛構情節，而是翠屏北邨居民陸貽聰「阿聰」今年7月的親身經歷。在此情境下，每分每秒都在考驗一個人的耐力與決心，但阿聰憑著過人的意志苦撐了20分鐘，等到消防「飛將軍」到場，成功挽回老翁的性命。事後阿聰頓成救人英雄，被傳媒追訪、被街坊讚揚，更獲老翁家屬送卡答謝救命之恩。但他沒有沾沾自喜，只覺得做了一件平凡普通事。他自言憑一人之力無法改變全世界，但希望讓人知道香港仍有熱心人，盼將來更多人互相幫助，凡事多行一步。



翠屏北邨居民陸貽聰「阿聰」今年7月親身經歷「人生最長的20分鐘」。（蔡正邦攝）

今年7月12日觀塘翠屏北邨翠柳樓發生驚險墮樓案，一名77歲老翁晾衫時疑失足跌出窗外，在晾衫架倒豎蔥式半天吊。危急之際，住在對下兩層的鄰居陸貽聰「阿聰」聽到老翁呼救，從窗口探頭向上望，但被冷氣機阻隔沒能看到實際狀況，他當刻沒多想，匆匆上樓救人，入屋始知老翁處身險境。身高1.93米、重近200磅的阿聰，憑其魁梧體格，一人撞開老翁單位的鐵閘，再衝到窗台，拼盡全力捉實老翁卡在晾衫架的左腳，並不住安慰老翁「頂住」。

但隨著時間一分一秒流去，阿聰漸漸乏力，要用肚腩和雙手夾著窗台借力，連雙腳也離地，他不斷高呼救命，希望有人來支援。後來警察和消防到場，但礙於環境狹窄，無法換位，只能由阿聰繼續捉實老翁。警員從旁協助，消防員則用繩結固定老翁身體，最終消防「飛將軍」在樓上游繩托住老翁，整整花了20分鐘才化解危機。

事隔五個月，阿聰回想這段經歷仍猶有餘悸。（蔡正邦攝）

事隔五個月，阿聰回想這段經歷仍猶有餘悸，尤其難忘當飛將軍托住老翁時，重擔消失之際，他整個人已經虛脫，瞬間攤倒地下，幾乎動彈不得。其後飛將軍要將老翁救入屋，他才勉強挪開身體讓路。當刻他想點一口煙，「我揸住個火機，點咗好耐都點唔到個火，我隻手係咁震，我係極限到唔極限，未試過咁攰咁大個仔，真係盡哂力」，旁邊一名警員見狀也忍不住幫他點煙。

阿聰形容這是「人生最長的20分鐘」，每一刻都考驗他的體能與意志。若非他身形魁梧和有做運動，也未必能夠支撐下去。他指當時想到有一條人命在手，腦海只泛起一個念頭——千萬不可放手。他直言可能是腎上腺素飆升的作用，激發了他最大的力量，令他短暫忘記了疲憊及痛楚，才能撐得過20分鐘。

陸貽聰（右）因主動捉住倒掛晾衫架老翁令他獲救，獲消防處頒授「高級指揮官嘉許狀」。（盧翊銘攝／資料圖片）

阿聰救人的事跡，被街坊拍下來，當晚已成為傳媒追訪的對象，是外界眼中的救人英雄。今年9月，阿聰更獲消防處頒發「高級指揮官嘉許狀」，表揚他英勇救人。這段日子屋邨街坊不時走過來讚揚他：「你好犀利，好英勇。」茶樓經理會請他飲茶；身邊的朋友更紛紛請他食飯，聽他講述救人經過。他笑言：「多咗朋友請我食飯……呢個故事都講咗幾百次，我相信將來如果我結咗婚有小朋友，都會繼續講。」

阿聰尤為重視家屬送贈的一張感謝卡。（蔡正邦攝）

眾多掌聲與讚揚中，阿聰對獲救老翁家人送來的一份果籃尤為重視，因為果籃附有一張心意卡，其中一句寫道感激阿聰的救命之恩，亦感激他的勇敢和堅持。阿聰坦言，如非醫護人員，甚少有機會在別人口中聽到一句「救命之恩」，卡上短短數句對阿聰而言，有很重的份量，是家屬對他的一個肯定。

阿聰對老翁家人送來的心意卡尤為重視，上面寫道感激阿聰的救命之恩。（蔡正邦攝）

有人讚賞固然開心，但阿聰自言不會因此沾沾自喜：「救人呢啲嘢，唔係你想救就救，你想遇到就遇得到。」他認為當日只是有一個人需要救援，剛巧他又具備能力，「就係咁樣，係一件好普通好平凡嘅事，係一個生命裏面嘅小插曲」，他形容人生履歷多了救人一個項目，「但對我嚟講其實呢件事已經完結咗，有無獎、有無訪問，其實都唔重要」。

其實他也想過萬一失手的情況：「如果我堅持不到，伯伯跌咗落去，或者我都跌埋落去，咁又點呢？我覺得最重要係，你有無為咗你認為啱嘅事去堅持去奮鬥。」他認為救人的方法眾多，可以報警、可以叫人幫忙，只要量力而為施以援手則可。他希望這件事能夠改變香港人對世界的看法，讓港人知道社會還有熱心人，大家可以互相幫助，凡事做多一步，「我唔可以改變全世界，就算只係令一個人改變對世界嘅感覺，我覺得已經好夠」。

阿聰希望這件事能改變香港人對世界的看法，讓港人知道社會仍有熱心人。（蔡正邦攝）

7月12日觀塘翠屏北邨翠柳樓七旬翁險墮樓

