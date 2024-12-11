海關一日破3毒案拘3人檢$1500萬大麻K仔　男收$5萬德國運K仔回港

聖誕及元旦假期將至，海關嚴打毒品，昨日（10日）一日內偵破3宗販毒案，其中一名從德國飛抵香港的男子，其寄艙行李內藏有15公斤氯胺酮（K仔），是過去10年來，海關偵破最大宗的德國入口航空旅客販運K仔案件。海關相信，涉案本地男子收取5萬元報酬，由德國運毒回港。



至於另外兩宗案件，海關昨日亦在全港3區分別搗破3個毒品儲存倉，檢獲32.5公斤大麻花、2公斤含有四氫大麻酚（THC）的軟糖，以及234支含有四氫大麻酚的電子煙。3宗案件中合共3人被捕，檢獲毒品總市值約1,500萬元。



海關一日內共檢獲15公斤氯胺酮（K仔）、32.5公斤大麻花及、兩公斤含有四氫大麻酚（THC）的軟糖、234支含有四氫大麻酚的電子煙，合共市值1,500萬元。（黃偉民攝）

寵物食品包裝掩飾大麻花 藏荃灣工廈元朗村屋

海關毒品調查科昨日在荃灣一帶進行緝毒行動，上午截查一名本地男子，在他手持的紙袋及背囊內，發現4包偽裝成寵物食品的包裝，內藏350克懷疑大麻花，以及30支懷疑含有四氫大麻酚的電子煙。

海關隨即拘捕該名男子，並押解到附近一個工廈單位搜查，檢獲6.6公斤懷疑大麻花、2公斤含有四氫大麻酚的軟糖、204支含有四氫大麻酚的電子煙，以及一批毒品包裝工具。經跟進調查後，海關再押解該名男子到元朗區一間由他租用的村屋單位搜查，再檢獲20.5公斤懷疑大麻花。

被捕男子30歲，報稱職業為文員，現已被控3項販運危險藥物罪，案件將於明日（12日）在西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥指，相信被捕男子利用村屋單位作毒品儲存倉，並用工廈單位包裝及分銷。

保溫箱藏大麻花掩飾濃烈氣味 分散毒品倉分銷地點圖減風險

姚文顥稱留意到販毒集團刻意利用偏遠的村屋單位作為儲存倉，以增加執法人員偵查難度；並將大型毒品儲存倉庫及分銷包裝地點，分開在不同地區，企圖分散風險、形成防火牆，以減少被偵破時的損失。海關在涉案工廈單位發現大麻花收藏在兩個保溫箱內，相信是毒販用作保鮮及防止強烈氣味散發，避免引起其他工廈租戶懷疑。

海關在兩宗涉及大麻的案件中，均發現大麻花被包裝成寵物食品以作掩飾。（黃偉民攝）

油塘迷你倉淪毒品庫 海關檢5公斤大麻花值$120萬

另外，海關留意到販毒集團利用物流集團的便利，將毒品囤積在物流倉庫，減低被捕風險。海關作深入調查後，突擊搜查一個位於油塘的迷你倉，在其中一批貨物檢獲5公斤偽裝為寵物食品的大麻花，市值120萬港元。海關人員隨即展開跟進調查，同日鎖定涉案人士，在牛池灣拘捕一名37歲男地盤工人，他現正獲保釋後查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關相信上述兩宗案件檢獲的毒品，用作供應新界及東九龍的毒品拆家及娛樂場所用家。姚文顥指出，聖誕及元旦是青少年接觸毒品的高危日子，海關將會加強執法，堵截毒品流入市面。

10年最大宗德國航空客販運K仔案 衣物包15公斤氯胺酮藏行李內

另外，海關昨日（10日）亦偵破一宗航空旅客販毒案。機場人員截查一名德國法蘭克福抵港的本地男子，當時他攜有一件寄艙行李及一個手提行李袋。海關首先以X光檢查行李，發現寄艙行李X光影像有可疑，海關人員隨即打開仔細檢查，發現衣服包裹白色粉末，遂以拉曼光譜分析儀分析，結果顯示為懷疑氯胺酮，最終成功檢獲15公斤氯胺酮，市值720萬元。資料顯示，本宗案件為海關10年來偵破最大宗由德國入航空旅客販運氯胺酮案件。

海關隨即以「販運危險藥物罪」 拘捕涉案31歲無業男子，毒品調查科跟進調查，相信他收取5萬元報酬，協助他人將載有毒品的行李箱運到香港。海關相信該批毒品供應香港本地市場，會繼續循毒品的流向，繼續調查背後的犯罪團伙，不排除稍後有更多人被捕。

機場調查課調查主任蔡琳凌指，販毒分子將毒品混入大量個人物品，企圖逃避海關人員偵查，但她強調海關是專業，並配備先進儀器，無論毒販將毒品放進行李箱內，或混入隨身物品當中，亦不能逃避海關偵查。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥（左）及機場調查課調查主任蔡琳凌（右）交代案件。(黃偉民攝）

3宗案件中，海關共檢獲15公斤氯胺酮、32.5公斤大麻花、2公斤含有四氫大麻酚的軟糖，以及234支含有四氫大麻酚的電子煙，合共市值1,500萬元。海關表示，將繼續留意販毒趨勢，打擊販毒活動，海關呼籲市民切勿貪圖利益而參與販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。