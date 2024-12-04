警搗太空油包裝工場及販賣場所　檢$100萬太空油等毒品　拉56人

元朗警區於11月1日至12月3日進行一個針對販賣、管有以及吸食太空油及其他毒品，代號名為「敏速」的執法行動。行動中，警方搗破一個太空油煙彈包裝工場、2個毒品儲存倉庫及3個售賣太空油煙彈的非法賭場，檢獲約1300粒懷疑太空油煙彈，約2公升懷疑液態依托咪酯，約120克懷疑依托咪酯粉末、約510克懷疑可卡因、約30克懷疑冰毒，約3克懷疑大麻，以及其他第一部毒藥，市值逾100萬元。



警方以「管有第一部毒藥」、「銷售第一部毒藥」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「管有違禁武器」、「營辨賭場」、「在賭場內賭博」及「藏有工具可作吸食毒品用途」等罪拘捕39男17女，年紀14至57歲，當中5人為學生。

元朗警區刑事部總督察袁皓霆（右）及反三合會行動組第一隊高級督察陳力豪（左）交代警方針對太空油及其他毒品的執法行動。（蔡正邦攝）

反三合會行動組第一隊高級督察陳力豪表示，元朗警區重案組於11月2日突擊搜查一個位於天水圍、被用作太空油包裝工場的私人住宅單位，檢獲大約360粒懷疑太空油煙彈，約120克懷疑依托咪酯粉末，約100毫升懷疑液態依托咪酯，及大量包裝工具。

經調查發現，太空油煙彈的製作方法，是先把依托咪酯的粉末混合香精油，製造液態依托咪酯，再把液體用針筒打入煙彈內。人員相信，製成品主要會在網上社交平台，以及非法場所放售。

人員在單位內，以「管有第一部毒藥」罪名，拘捕兩名分別22歲和29歲、負責包裝的男子。同日，警方亦在元朗拘捕一男一女，相信係該包裝工場的主腦。

其中兩名被捕人士已被暫控一項「管有第一部毒藥」，並於11月4日在屯門裁判法院提堂，案件押後到今年12月31日；其餘兩名人士，則獲准保釋。

此外，元朗反三合會行動組在網上社交平台，向販賣太空油的賣家進行臥底買賣，成功拘捕3名男子，年齡介乎40至43歲，並且檢取咗165粒懷疑太空油煙彈，被捕人士獲准保釋。

56名被捕人士中5人為學生 警籲家長多加留意子女行為

警方表示是次行動﹛56名被捕人士中有7人年齡為21歲以下，其中5人更為學生。他們被途人、老師、朋友或巡邏人員發現精神異常，從而揭發他們有吸食太空油的習慣。警方呼籲家長應該多加留意子女的行為，適時介入並尋求協助。

警方提醒市民，特別是青少年，太空油是毒販巧立名目推出的產物。太空油貌似電子煙油，但除了依托咪酯屬受管制第1部毒藥的成份之外，亦可能混入其他毒品，包括大麻、冰毒及氯胺酮等。警方強調，太空油會嚴重損害身心健康，包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡，指吸食太空油，等同吸食毒品。

警方重申，無論含有太空油，或液態尼古丁的電子煙煙彈，均屬第一部毒藥，根據香港法例第138章《藥劑業及毒藥條例》，售賣或管有該批電子煙膽，均屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁2年及罰款10萬元，市民切勿以身試法。