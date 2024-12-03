警反網上販賣毒品行動　檢太空油等$3700萬毒品　拘99人最細12歲

警方毒品調查科於今年11月聯同各警區執行代號為「沙鷗」(AMBERFLOCK)的反毒品行動，針對全港利用互聯網及社交媒體販賣危險藥物，包括大麻及相關產品。有鑑於最近一年，毒販利用網上平台銷售暫時仍然屬於「第一類毒藥」的依托咪酯及吸食太空油的案件有上升趨勢，今次行動同樣針對網上售賣依托咪酯的非法行為。行動中，警方檢獲市值約3700萬元的毒品及拘捕99人，當中5人為學生，年紀最細為一名12歲中一生，被捕時身上有1克大麻。警方指近年濫用太空油有上升趨勢，或因太空油煙彈較為便宜，價錢由100至800元不等。



行動中，警方檢獲不同種類的毒品及太空油，市值約3700萬元。（黃煦緻攝）

毒品調查科（行動）警司譚威信交代案情指，沙鷗行動於11月24至到30日收網，總共偵破66宗案件及拘捕99人。被捕99人中有12人是21歲以下人士，包括5名學生，年齡最細只得12歲。

整個行動中，警方檢獲超過20公斤可卡因、14公斤冰毒、少量氯胺酮及海洛英、超過20公斤大麻、414支大麻油、約1.7公升液態依托咪酯、1公斤依托咪酯粉末及9900多枚太空油煙彈，市值超過3700萬港元，譚偉信續指，檢獲的依托咪酯粉末及太空油可以額外製造大約4993枚太空油煙彈。

由左至右：香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君、毒品調查科高級警司陳江明、毒品調查科(行動)警司譚威信及註冊社工梁兆騏現向傳媒簡報案情。（黃煦緻攝）

為加強打擊網上銷售毒品，整個沙鷗行動中，毒品調查科聯同各總區總共執行8個卧底行動，主要喬裝買家進行交易，從而鎖定在網上銷售毒品的毒販。其中一個「閃曈行動」卧底行動，警方經調查及分析後，鎖定一個兩層架構的販毒集團，他們操控一個太空油處理中心及三個毒品儲存倉及分銷點，分別位於土瓜灣、青衣、打鼓嶺和大角咀。警方同時鎖定8名集團骨幹成員，他們分別負責太空油加工、毒品儲存及毒品派送工作。

11月26至30日，警方採取一連串拘捕行動，成功搗破太空油處理中心及三個毒品儲存倉，拘捕8名本地男女（22至到48歲），行動中檢獲530克依托咪酯粉末、1公升太空油，2227枚太空油煙彈及3.8公斤其他毒品。而檢獲的依托咪酯粉末及太空油可以額外製造大約2423枚太空油煙彈，被捕8人分別被暫控販運危險藥物及管有第一部毒藥，已於11月29日至12月2日在裁判法院提堂。

譚偉信指，雖然現時太空油尚未列為毒品，但警方搗破不同的毒品儲存倉時，除搜獲一些傳統毒品，例如可卡因、海洛因、大麻等，同時亦搜出太空油，反映毒販會將太空油連同其他傳統毒品一同售賣，由此可見，太空油與其他傳統毒品並無差別：「太空油根本就係毒品。」

警方毒品調查科高級警司陳江明指，2023年警方總共偵破8宗有關太空油的案件，拘捕9人，檢獲600克依托咪酯粉末；但今年1月至10月，警方已偵破90宗太空油案件，拘捕132人，檢獲逾8公斤依托咪酯粉末，相關數字較去年上升。