西貢鐵皮屋闢私煙儲存倉　海關人贓俱獲拘男司機　檢$300萬私煙

海關今日 （11日）在西貢進行反私煙行動，搗破一間鐵皮屋私煙儲存倉，截獲一輛私煙分銷車輛，並拘捕一名正在運煙的63歲男司機。行動中，海關檢獲約65萬支懷疑私煙，市值近300萬港元。



海關相信，行動已成功搗破供應觀塘區的一輛私煙分銷車輛和一個私煙儲存分銷中心。



海關檢獲約65萬支懷疑私煙，市值近300萬港元。（海關提供）

海關今午約1時於西貢一帶進行反私煙行動，發現一名形跡可疑的男子手持一個紙皮箱，從一個懷疑私煙儲存倉外走到一部車。關員上前截查，在紙箱內發現有一批懷疑私煙，遂拘捕該名報稱任職貨車司機的63歲本地男子，隨後於車內再搜獲約3萬支懷疑私煙。

關員其後再押解被捕男子到附近一個懷疑私煙儲存倉搜查，於一間約20呎的鐵皮屋外，搜獲約2萬支懷疑私煙，其在屋內另搜出約60萬支懷疑私煙。行動中合共檢獲約65萬支懷疑私煙，市值近300萬港元，應課稅值逾200萬港元。

海關拘捕一名正在運煙的63歲男司機。（海關提供）

初步調查發現，涉案車輛是用作分銷私煙，鐵皮屋則用作儲存私煙。海關相信被捕男子負責到鐵皮屋外提取私煙派送，估計分銷私煙活動已營運數月。檢獲的私煙包括多個牌子，相信是要應付不同客人的需求。另外，海關指出，犯罪集團以人口稀少的偏遠地區作掩飾以儲存私煙，圖增加海關執法難度。

案件仍在調查中，海關會繼續追查該批私煙的來源，不排除會有更多人被捕。

海關提醒市民，買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。