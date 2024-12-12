訛稱有車位出租連呃7人共$10萬　26歲男涉詐騙被捕

沙田警方偵破7宗出租車位騙案。有騙徒透過社交媒體及致電形式，訛稱有位於私人住宅區的車位出售，受害人信以為真，過數按金予騙徒，由數千至2萬元不等。



警方調查後，以涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」拘捕一名26歲男子，揭發他與7宗同類案件有關，共騙取10萬元。案件明日（13日）沙田裁判法院提堂。



沙田警區刑事調查隊第五隊偵緝督察江杏宜交代案件。

沙田警區於12月初接獲兩宗案件，指一名男子撥打受害人放於車上擋風玻璃的聯絡電話、或透過社交媒體帖文聯絡，向對方訛稱在私家路或私人住宅區，有合法車位出租。為增加可信性，疑犯會相約受害人見面，確認停車位置。

受害人不虞有詐，匯款至對方的銀行戶口。其間，疑犯再以不同藉口，騙取受害人更多金錢，例如要求額外按金、延長服務期限。據悉，騙案涉及金額，每宗由幾千元至2萬元不等。騙徒訛稱出租有蓋停車場與露天空地的車位，要求對方預繳一年租，當受害人上當繳款後，欲詢問詳細資料，騙徒便會失去蹤影。

沙田警區刑事調查隊第五隊偵緝督察江杏宜指，警方經深入調查及情報分析後，昨天（11日）在區內拘捕一名26歲、報稱任職司機的男子、他涉嫌「以欺騙手段取得財產」，正被扣留調查。警方發現除該兩案外，疑犯亦涉嫌與另外5宗發生於今年7月至12月的同類型案件有關，涉款達10萬港元。疑犯被暫控7項罪「以欺騙手段取得財產罪」，明日（ 13日）早上於沙田裁判法院提堂。行動中，警方檢獲提款卡及手提電話。

警方呼籲各位市民，網上購買或租用任何物品時，切記小心確認對方身份，尤其於租用物業或車位時，應光顧信譽良好的代理公司。付款前，應善用各種渠道以核實信息，例如在一站式詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」或流動電話應用程式「防騙視伏APP」輸入相關平台帳戶名稱或號碼、收款帳戶、電話號碼、電郵地址、網址等，以評估詐騙及網絡安全風險。如有懷疑，可致電「防騙易熱線18222」查詢。

如市民不幸受騙，應保留交易資料，騙徒聯絡方式、付款紀錄、通訊記錄，盡快向警方舉報。根據法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。