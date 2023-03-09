出租車位騙局｜苦主一筆過付$6萬　請願促懲騙徒　盼盡早取回騙款

一名40歲姓吳男子早前訛稱出租私人屋苑日出康城車位，涉嫌騙得14人一次過交出一年租金，騙款涉及71.7萬元，警方經調查後將吳拘捕及落案起訴。區議員張美雄接獲多位苦主求助，今日（9日）一行四人前往將軍澳警署對開請願，促請警方從速徹查案件，同時希望運輸署解決日出康城車位短缺問題。



區議員張美雄（右二）和苦主楊先生（右一）一行四人前往將軍澳警署對開請願，促請警方從速徹查案件。（朱永倫攝）

今午大約4時，區議員張美雄和其他苦主共四人抵達將軍澳警署外，眾人展示橫額，內容提及「促請警方徹查嚴懲騙徒」、「望騙款盡快能交還受害者」和「政府須正視康城、將軍澳車位不足問題」，他們高呼相關口號，並向警方遞交請願信。

區議員張美雄（右）和苦主楊先生（中）向警方遞上請願信。（朱永倫攝）

警方上月21日交代出租車位騙案時表示，於今年1月17日至2月13日接獲多人報案，稱去年底在社交媒體見到有人聲稱出租將軍澳私人屋苑車位，對方更提供偽造土地註冊處文件和相關文件以博取信任，事主轉帳一年租金至騙徒個人戶口後，騙徒便失去蹤影。事件中共14人受害，總共損失71.7萬元，最大一宗損失金額達6萬元。一名40歲姓吳無業男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「行使虛假文書」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」 （俗稱「洗黑錢」）被捕，並已被落案起訴。

其中一名苦主楊先生表示，自己一次過支付一年總共6萬元租金，換言之，平均每月5,000元，比市價5,800至5,900元便宜，其後發現遇騙。楊指出，在張議員的協助下，今日促請警方從速徹查案件，嚴懲騙徒，期望引起社會對騙案的關注，提高將軍澳和康城居民警惕，防止同類騙案發生。同時，警惕其他騙徒切勿以身試法，而且希望運輸署解決日出康城車位短缺問題。

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