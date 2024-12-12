丹麥抵港男攜$570萬K仔　咖啡沖劑及狗糧掩飾　收數萬報酬犯案

海關昨日（11日）於機場截查一名從丹麥哥本哈根、經芬蘭赫爾辛基抵港的本地男子，在其寄艙行李箱內，發現有開封痕跡的咖啡沖劑及狗糧包裝袋，深入調查後，揭發其中10包內藏12公斤懷疑氯胺酮（K仔），市值570萬元。



海關以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕一名32歲報稱無業的本地男子，隨後毒品調查科接手案件，相信男子收取數萬元報酬販毒。被捕男子被控有關罪名，案件明日（13日）於西九龍裁判法院提堂。



海關檢獲12公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值570萬元。（王譯揚攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任梁學彬指，販毒集團將毒品收藏於咖啡沖劑及狗糧入邊，試圖魚目混珠，混雜在一批正常零食當中，意圖減低海關人員檢查機會。而案件為海關在兩日內偵破的第2宗由歐洲販運氯胺酮入境的案件。海關會一如既往透過風險管理，使用先進儀器，防止毒品流入本港。

被捕男子相信收取數萬元報酬販毒。（王譯揚攝）

海關呼籲市民切勿貪圖利益而參與販毒活動。根據《條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

案件為海關在兩日內偵破的第2宗由歐洲販運氯胺酮入境的案件。（王譯揚攝）