海關搗北角兩私煙倉檢$170萬貨　58歲男廚工派貨時被捕

海關昨日（17日）下午於北角進行反私煙行動，截停一名在街上形跡可疑的男子，在其背囊搜出600支走私香煙，關員押解男子到附近一棟大廈其自住單位內，檢獲36萬支私煙，其後關員再到同一大廈另一劏房單位檢獲多2.6萬支私煙。海關總共檢獲38萬支私煙，市值約170萬港元，應課稅值約125萬港元，行動成功搗破兩個供應港島東區的私煙儲存倉庫兼分銷中心。



海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任胡旨逵指，海關拘捕一名58歲本地男子，報稱為廚房工人。不排除涉案人士儲存走私香煙，以待聖誕及傳統新年期間供應買家，涉案人士將私煙儲存在不起眼的鬧市單位，外出派貨時用背囊收藏以走私香煙，為減低風險，涉案人士亦分散儲存點，增加偵查難度。據悉，有關倉庫已營運超過半年，檢獲的私煙有海外及內地牌子不等。



有關倉庫已營運超過半年，檢獲的私煙有海外及內地牌子不等。（海關提供）

海關相信，行動成功搗破兩個供應港島東區的私煙儲存倉庫兼分銷中心。（海關提供）

海關總共檢獲38萬枝私煙，市值約170萬港元，應課稅值125萬。（海關提供）

海關拘捕一名58歲本地男子，報稱為廚房工人。（黃偉民攝）

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。另外，走私屬嚴重罪行，任何人就《進出口（一般）規例》第60張附屬法例A附表一第二部所指明的任何物品，而違反第一款的規定，即屬犯法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。