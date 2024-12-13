日本網購2000支私煙　虛報為零食寄抵香港自用　59歲退休男被捕

海關搗破一宗從日本空運郵包走私香煙案。一名59歲男子從網上訂購2,000支香煙，並向海關虛報郵包內藏零食，安排將郵包空運到港。海關檢查時發現郵包X光影像有可疑，揭發案件，並進行監控遞送行動，拘捕該名男子，相信他是購買私煙自用。行動中海關檢獲2,067支未完稅香煙，估計市值9,300元，應課稅值6,800港元。



從海關展示檢獲私煙所見，私煙為日本牌子萬事發（Mevius）。

海關機場課人員昨日（ 12日 ）根據風險管理原則，抽查一批由日本入口報稱為零食的郵包，人員發現X光影像有可疑，遂打開檢查，發現藏有2,000支懷疑未完稅香煙。海關稅收罪案調查科接手跟進，郵包資料顯示，收貨地址為東涌一個私人住宅單位。

海關檢獲2,067支未完稅香煙，估計市值9,300元，應課稅值6,800港元。（陳浩然攝）

海關今日（13日）展開監控遞送行動，在涉事住宅拘捕收件的59歲本地男住戶，並在單位搜出67支同牌子、同款式的私煙及一個打火機。被捕男子報稱已退休，海關相信他從網上訂購香煙自用。

海關展開監控遞送行動，拘捕一名報稱已退休的59歲本地男郵包收件人。（陳浩然攝）

行動中，海關共檢獲2,067支未完稅香煙，估計市值9,300元，應課稅值6,800元。從海關展示檢獲私煙所見，私煙為日本牌子萬事發（Mevius）。

香港海關稅收罪案調查科高級調查主任吳國榮指，海關強調會從不同層面全方位打擊私煙活動，堵截不同方式渠道的私煙活動。海關再次呼籲市民切勿抱有僥倖心態，認為數量少就可以逃過法網，無論透過郵包、寄送、電話、落單、網上訂購或街頭販賣，不論涉及的香煙數量多寡，只要海關有理由相信是未完稅香煙，定必果斷執法，呼籲市民切勿貪圖利益而負上刑責。

一名59歲退休漢涉嫌由日本網購私煙到港自用，被海關拘捕。行動中海關檢獲2,067支私煙及一個打火機，檢獲私煙市值約9,300元，應課稅值約6,800元。（陳浩然攝）

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。另外，走私屬嚴重罪行，任何人就《進出口（一般）規例》第60張附屬法例A附表一第二部所指明的任何物品，而違反第一款的規定，即屬犯法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。