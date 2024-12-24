上水奪命工傷｜家屬傷心路祭　遺孀哭斷腸：你要跟啲仔返屋企呀

上水鄉蓄洪池昨日（23日）發生水管擊斃工人的奪命工業意外，在聖誕新年之前，奪走72歲資深跟車雜工黃樹添的性命。家屬今早認屍時，質疑在場人士沒有即時報警，存心隱瞞逃避責任。



今日下午，一行約10名家屬返回現場路祭，其中遺孀泣不成聲，崩潰哭喊：「你要記住跟啲仔返屋企呀黃樹添‥‥‥嗚‥‥‥」她更一度哭至乏力彎身，須由兩名男子左、右攙扶。其他親友則不斷安撫：「佢（黃樹添）知㗎喇、佢知㗎喇‥‥‥」場面令人心酸。



家屬今日（24日）下午返回現場路祭，遺孀一度哭至乏力彎身，須由兩名男子左、右攙扶，場面心酸。

事發於昨日（23日）早上9時許，死者偕一名貨車司機和一名跟車雜工，運送一批10多條不鏽鋼水管，前往4個目的地。該批水管分別長約3至4米，直徑由33厘米至1米不等，每條重達200至500公斤，以綁帶橫跨左右兩邊，綁住固定在貨車尾架，車尾左右兩邊，則各有兩條木柱阻擋水管墮下。

貨車抵達首個目的地上水圍文閣村上水鄉蓄洪池後，死者在貨車左邊解除綁帶後，其中4條水管便衝破車尾的防墮木柱滾下。貨車司機與另一雜工上前查看，已見他頭部流血倒地，但沒有被水管壓住，仍能張開眼睛及用力呼吸。工友估計傷勢不嚴重，自行安排另外兩名工友駕車將他送往北區醫院；貨車則繼續運送水管往其他目的地。惟死者被送抵北區醫院後，證實不治。醫院報警，警員在案發現場約1公里外發現涉案吊臂車，案件列作工業意外跟進。

今早死者遺孀由親友陪同到殮房辦理認屍手續，痛失老伴，悲從中來。死者胞弟批評僱主及承建商至今沒有向家屬交代事發原因，更加無法接受在場人士沒有報警的處理手法，質疑有人存心隱瞞逃避責任。

死者胞弟指：「處理過程有好多疑點。點解唔叫白車？消防局喺附近3分鐘，北區醫院10分鐘，搵自己車去，傷勢咁嚴重嘅人，再移動佢會唔會有後遺症呢？唔可以接受呢個情況。」、「佢（死者）係有多處傷痕，有骨折。咁重傷勢仲喺醒，我唔信囉！有冇延遲送院？有冇毀滅證據？點解車唔見晒？點解司機唔喺現場？係咪有人想隱瞞事實，想逃避責任？想知哥哥喺意外中點解會過身，最重要嘅重點！」

▼12月23日上水鄉蓄洪池意外現場 ▼



昨早（23日）上水鄉蓄洪池工人被水管擊中斃命，相信是渠務署人員到場了解。（資料圖片／蔡正邦攝）

死者協助搬運水管時，疑被其中4條滾下的大水管擊中頭部，送院後不治。（資料圖片／蔡正邦攝）

涉事兩架貨車事後在1公里外寶運路路邊被尋回。（資料圖片／蔡正邦攝）