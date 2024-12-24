兩外籍女「商人」收$8000烏干達來港　揭體內藏毒暫排115粒可卡因

香港海關前日（22日）在機場偵破一宗涉體內藏毒案。兩名報稱為商人的外籍女旅客（42及46歲），從烏干達恩德培、經卡塔爾多哈飛抵本港，兩人稱對方為商業夥伴。關員替她們清關期間，發現她們未能提供在港採購和貿易事務的詳情和相關文件，懷疑她們體內藏毒，作出拘捕後，將她們帶到醫院檢查，醫生確認兩人體內藏有異物。



兩名被捕人士已從體內排出合共115粒，共重約1.5公斤的懷疑可卡因。（左朗星攝）

海關毒品調查科調查主任邱健偉表示，截至今日（24日）下午3時，兩名被捕女子已從體內排出115粒、共重約1.5公斤懷疑可卡因，估計市值約130萬元。海關相信，2人各收取約8,000元酬勞，走私該批用於供應本地市場的毒品。她們已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件後天（26日）在西九龍裁判法庭法院提堂。

案件後天（26日）在西九龍裁判法庭法院提堂。（資料圖片）

海關：聖誕新年假將至 會加強打撃販毒

海關指，隨着訪港旅客人數逐步增加，會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境的販毒活動。聖誕和新年的假期將至，海關預計本地毒品需求會有所增加。因此當局會在長假期中，進一步加強執法，嚴厲打擊各類販毒活動。

據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

截至今日（24日）下午3時，兩名被捕女子暫從體內排出合共115粒，共重約1.5公斤的懷疑可卡因。（左朗星攝）

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。