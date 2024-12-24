太平邨嫲孫墮斃｜佛教團體辦法事打齋超渡亡魂　有居民上香拜祭

一名47歲姓陳女子，上周五（20日）帶同1歲孫兒，在上水太平邨平靜樓墮樓身亡；警方將案件列作謀殺及自殺案，交由重案組調查。有佛教團體今午（24日）到太平邨進行法事，誦經超渡兩嫲孫；以及過去多年來，在太平邨墮樓或自縊身亡的另外10多人。儀式期間，有居民到場上香拜祭。



一對嫲孫12月20日在上水太平邨平靜樓墮樓，雙雙死亡，有佛教團體12月24日到場為死者舉行法事。

淨土宗香港一分會女法師釋佛開表示，今日有約40至50名善信到場，為死者誦經念佛，並指有區議員亦有到場參與。她又指，分會已為因不同原因離世的市民辦法事20多年，早前佐敦華豐大廈奪命大火後，分會亦有到場超渡死者。

一對嫲孫12月20日在上水太平邨平靜樓墮樓，雙雙死亡。有佛教團體12月24日到場為死者舉行法事。淨土宗香港一分會女法師釋佛開指，法事亦會為其他10多名多年來在太平邨墮樓或自縊身亡的死者誦經。

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嫲孫墮樓案發生在上周五下午約5時49分，警方接獲太平邨保安報案，指發現一名女子墮樓，跌在平靜樓對開垃圾站的垃圾桶上。救援人員接報趕至，驚見除女事主外，另有一名男嬰一同墮樓，即場為兩人檢查，惜二人當場證實死亡。死者為47歲姓陳女子和她1歲孫兒。

47歲女子與一歲男孫12月20日在太平邨墮樓雙亡，警方以帳篷遮蓋他們遺體。（資料圖片/王譯揚攝）

據悉死者兩嫲孫同住於上水區內另一個公共屋邨，女死者生前疑有欠債，對生活感壓力。有街坊稱，見過兩嫲孫出入，但並不相熟，而女死者兒子（即男嬰的20歲父親）則鮮少出現。兩嫲孫居住的單位門外近日安裝了閉路電視，原因不明。

消息指，案中陳女死者與母親（即男嬰的太婆）及兒子（即男嬰的父親）同住於上水公屋，而男嬰的父母沒有結婚，亦不是同住，平日輪流在父親和母親的家居住。

47歲女子與一歲男孫12月20日在太平邨墮樓雙亡，大批警員封鎖現場調查。（資料圖片/王譯揚攝）

據了解，女死者事發前曾向友人透露不開心，並託對方照顧其兒子，之後便帶同孫兒到太平邨，其後被發現墮樓。而兩名死者均無疾病及精神病紀錄，亦沒有親友居於事發的太平邨平靜樓。死者親友昨日（23日）到富山殮房認屍，據知期間發生爭執，殮房職員報警求助。

47歲女子與一歲男孫12月20日在太平邨墮樓雙亡，警方在現場調查。（資料圖片/王譯揚攝）

上水一對分別47歲和1歲的嫲孫，12月20日傍晚在太平邨墮樓身亡，眾親友12月23日到富山殮房認屍，據知期間發生爭執，殮房職員報警求助。（馬耀文攝）

一對嫲孫12月20日在上水太平邨平靜樓墮樓，雙雙死亡，事發後在街坊拜祭死者，平靜樓地下遺下灰燼和香枝。（資料圖片/翁鈺輝攝）

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