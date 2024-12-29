觀塘電單車泊位起火連燒31輛鐵騎　苦主新車遭殃：以為自己無事添

藍田有康街容鳳書健康中心後方今（29日）凌晨4時許電單車位起火，31輛鐵騎遭殃，警方列作縱火案跟進。有車輛被燒毀的車主今晨到場查看，指其新車外表多處被燒毀，估計車輛應尚能發動，惟總共維修費仍有待確認，指不少街坊因為屋苑沒有泊位而停泊上址。



林先生到場，發現其新車亦遭殃。經初步了解，車輛表層不少位置被燒溶，但估計車輛應尚能發動，惟總共維修費仍有待確認。（鄭嘉惠攝）

林先生接受《香港01》訪問，指今晨欲去晨運，友人記起林先生是新車，特意提醒上址發生火警。林先生到場，發現其新車亦遭殃，直言「以為自己無事添」。經初步了解，車輛表層不少位置被燒溶，「都唔知維修幾錢，要影張相問吓車房。」估計車輛應尚能發動，惟總共維修費仍有待確認。

今（29日）凌晨4時許，觀塘容鳳書健康中心後的發生涉及多輛電單車的火警，起火原因有可疑。（鄭嘉惠攝）

林先生指上址多位流動車，不常有死車，又指因近年屋苑的車單車位數量稀少，而俗稱「骨位」的路邊電單車泊車位又供不應求，所以有不少街坊停泊在上址，指運輸署早前於觀塘善化道新開了20個汽車標位，惟「一個電單車位都唔增加」。

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今（29日）凌晨4時許，觀塘容鳳書健康中心後的停車位有31輛電單車焚毀或被波及；附近一輛停泊上址的TESLA私家車的右邊車尾亦被燒毀；此外，由於火警期間火舌捲上半空，大火將容鳳書健康中心的一至六樓外牆均嚴重熏黑。

多達31輛電單車被燒毀。(陳永武攝)

火勢被救熄後，消防仍繼續射水以防死灰復燃。消防正調查火警起因，初步相信起火原因有可疑，交由警方跟進，暫未有人被捕。據悉，警方翻查附近閉路電視片段後，得悉火警發生前有人曾走近上址，未知是否與案有關。

多達31輛電單車被燒毀。鄰近的容鳳書健康中心外牆亦嚴重熏黑。(陳永武攝)

多達31輛電單車被燒毀。消防調查火警起因。(陳永武攝)

多達31輛電單車被燒毀，波及一輛TESLA車尾。(陳永武攝)

多達31輛電單車被燒毀。消防開喉射水降溫。(陳永武攝)