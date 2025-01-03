輪椅老婦樟宜機場落機後　誤遭反鎖閘口半小時　國泰航空致歉

一名年約八旬、須乘坐輪椅的老婦，近日與家人乘坐國泰航空班機CX657，由香港飛抵新加坡樟宜機場後，被困在機場T4客運大樓的登機橋與閘口之間位置，大約半小時後始獲救。其家人隨後將事件放在社交網站申訴，國泰航空則以官方帳號在其帖文下留言回應，並就事件向她們道歉。



片段開始就見到一架國泰客機與登機橋。（網上片段截圖)

一名名為Michele的女乘客，於2024年12月31日在社交媒體Instgram上發佈帖文，包括一條短片，可見當時她與兩名親友、包括一名乘坐輪椅的老婦，在機場登機橋與閘口之間位置未能外出，她嘗試推門但玻璃門被鎖上。

事主與乘坐輪椅的母親等人，被困半小時後獲救。(網上圖片截圖)

她在帖文中，以英文直斥國泰航空及樟宜機場：「真可恥（shame on you），沒檢查還有乘客就鎖上大門，令我81歲的母親心靈受創。」文中又指，她們嘗試聯絡機場警察但未成功；醫療急救專線則指，事件不屬緊急狀況。最後她們花了半個小時才找到人協助脫困，覺得難以置信。

女事主曾嘗試推門未果。(網上圖片截圖)

片段中，有一名掛有證件的女子出現協助，相信就是帖文者所指的協助人士。據知她為一名協助推輪椅的機場人員，她在片段中曾致電聯絡機場警察，但亦未能成功。

國泰航空以官方帳號在其帖文下留言，指對她們發生的事深表歉意；並指國泰正在調查此事，將會與她跟進事件。

國泰航空以官方帳號向事主致歉。(網上截圖)

有當地傳媒報道指，國泰航空回覆稱，初步懷疑事件與當地的代理地勤人員，在關閉玻璃門前，沒有進行徹底的檢查所致。