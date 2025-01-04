寶田邨謀殺案｜警用假人重組案發經過　56歲疑犯刀棄天橋旁

屯門寶田邨1月2日晚上發生謀殺案，兩名男子疑在寶田邨7座對開因「爭女」爭執，其中一名33歲姓黃男子，疑遭女友的前男友以利刀狂刺背部，黃男昏迷送院搶救後不治。警方經調查後，先以涉嫌誤導警務人員拘捕黃男的44歲姓吳女友，至1月3日晚上再拘捕涉嫌謀殺的56歲男疑兇。警方今晚（4日）約7時押解疑犯返回寶田邨重組案情，稍後會交代案件詳情，《香港01》會進行直播。



晚上7時20分，疑犯被黑布蒙頭，腰纏鐵鏈，雙手鎖上手銬，由探員押解離開警方七人車，帶到寶田邨7座大廈對出回收自助站旁。探員取出假人，要求疑犯重現案發情況。疑犯手上持有一把道具刀，假人其後倒在地上，疑犯之後持刀步行離開回收自助站。他在該處逗留約6分鐘後，被帶回七人車。

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約7時43分，疑犯由警方七人車轉移至第二地點，即距7座約200米外的單車徑近行人天橋底。他下車後繼續右手持刀，一直沿單車徑走近行人天橋，在近天橋處棄下手中的道具刀，並走向天橋底，逗留片刻後由探員押回七人車帶走。

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警方其後交代案情指出，初步調查相信，死者與疑犯認識數年，因感情角力，素有積怨，案件不涉及三合會活動，兩人事前曾有爭執。警方調查相信疑犯匿藏在九龍區，派出大量警力搜查。44歲女子涉嫌提供失實資訊誤導警方，當晚被捕。而涉謀殺的56歲男疑犯翌日晚上於東九龍黃大仙區被捕。案中利刀、傷勢因進入司法程序不便透露，死者身中多少刀、其死因則有待法醫解剖。至於疑犯犯案有無受藥物影響，警方指有待進一步調查。

屯門警區助理指揮官(刑事)警司王慧芝交代案情。（王譯揚攝）

案發於1月2日晚上10時12分，寶田邨7座保安員報案指，一名男子遭人襲擊，背部有刀傷淌血。救護員到場時傷者已陷昏迷，送往屯門醫院搶救，至當晚11時55分證實不治；警方將案件改列「謀殺」案。

屯門寶田邨7座對開1月2日晚上發生謀殺案，一名男子遭另一男子以利刀狂刺背部，昏迷送院搶救後不治，現場地面遺有大量血迹。（林振華攝）

據了解，男死者姓黃33歲，疑為癮君子。他早前認識了一名姓吳44歲女子，並展開姊弟戀，但因此與吳女的前度男友結怨。案發時黃男途經寶田邨7座對開時，該名「前度」踏單車而至，雙方有爭拗，黃男被對方用利器不斷刺向背部，疑兇逞兇後逃離現場。

屯門寶田邨7座對開1月2日晚上發生謀殺案，一名男子死亡。案發後警員在現場檢查一輛單車，疑與案有關。（李家傑攝）

其後警方接觸到吳女，據悉她是被兩男「爭奪」的對象，惟她涉在調查中誤導警務人員，警方遂以「誤導警務人員罪」將其拘捕。

警方在1月3日大規模搜捕疑兇，下午曾到旺角多間賓館展示疑兇照片及查問員工，但一直沒有發現。至當晚8時許，警方成功拘捕疑兇，惟疑兇懷疑曾吸毒，神智迷糊，未能清晰對話。據悉，他有黑社會新義安背景，為「蘇牛」門生。

案件交由屯門警區重案組跟進，警方呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3661 5742與調查人員聯絡。

▼1月3日晚上，警方返回寶田邨搜索兇刀▼



▼1月3日中午，警方在旺角搜捕▼



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▼1月3日上午，警方於寶田邨搜查▼



警員翻看屋邨內的垃圾桶。（羅敏妍攝）

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▼寶田邨1月2日晚上發生謀殺案▼



警員持盾牌趕抵，封鎖現場調查。（林振華攝）

大批藍帽子增援，在附近草叢搜索兇器。(李家傑攝)

警員在場帶走兩名男子助查，相信為目擊者或死者親友。(李家傑攝)

警員在場帶走兩名男子助查，相信為目擊者或死者親友。(李家傑攝)