九龍灣奪命車禍｜多名車友獻花上香致祭　朋友悲痛：仲係好傷心

九龍灣宏基街上周五（3日）的致命車禍，27歲姓黃鐵騎士因車牌歪斜被交通警尾隨追逐，駛至宏基街近郵政大樓外時，一名休班男海關站於路中心疑「攔車」，雙方最終擦撞，鐵騎士連人帶車，撞柱身亡。



今（5日）午約3時，多名車友到場上香及獻花致祭，馬路仍見損毀痕跡，被撞歪的路柱仍未修復；樹幹上遺有乾涸血跡。車友在樹下上香、樹幹亦綁有多紮白色鮮花。死者朋友Roy向《香港01》表示，事隔兩日心情仍未完全平復，「好啲‥‥‥但都仲係好傷心‥‥‥」



死者多名朋友及車友到場獻花及上香致祭，包括友人Roy。（facebook 香港鐵騎館 影片截圖）

案發當日，死者女朋友及數名男女友人趕抵現場了解，女朋友哭成淚人。其中一名友人Roy今日接受《香港01》電話訪問時指，今日死者的女朋友未有到場，除了幾名相熟朋友下，其他均是與死者不認識的熱心車友。他坦言心情雖有好轉，但仍未完全平復，「好啲‥‥‥但都仲係好傷心‥‥‥」他又指，會與朋友商討是否向相關部門反映事件。

樹上留有乾涸血跡，有人獻上白花。（facebook 香港鐵騎館 影片截圖）

網上車CAM休班海關站路中 「守龍門」式截車

事發在前日下午（3日）約5時46分，一輛電單車在宏光道疑交通違規，被交通鐵騎追截，其後電單車在宏基街近中央郵件中心對開失事，鐵騎士當場死亡。現場另有一名男子受輕傷，由救護車送聯合醫院治理。據知，輕傷男子為休班海關關員。海關回覆《香港01》查詢表示，一名休班海關人員發生交通意外，受傷送院。警方現正對交通意外進行調查，海關會全力配合。

網上有車CAM影片流傳，可見該輛電單車當時沿路飛馳，可以聽見其引擎聲，一名男子站在馬路中心，如同「守龍門」般不斷左右小幅度移動，相信試圖阻截電單車，但電單車見狀沒有減速，直接衝向該男子。雙方其後擦撞，男子的手疑撞及鐵騎士頭盔，然後整個人凌空飛了起來並在地上打滾。而鐵騎士頭盔與男子的手相撞後飛脫，人車隨後失控，向左翻側並滑行約十米撞樹，傳出巨響，塵土飛揚。

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡。現場消息指，當時電單車遭交通警追截，一名海關關員衝止嘗試阻擋電單車。（梁偉權攝）

+ 9

友人：死者平日駕駛速度不快

死者的女朋友與多名友人事後趕至現場了解事件，女友激動痛哭。有友人指死者27歲，駕電單車一年多，事發時偕友吃完飯，駕駛新購的「大R」電單車遊車河。友人稱死者平日駕駛速度不快，「比較溫柔少少，唔係揸咩快車」，怎料新一年第3天便生事故。他認為在馬路企圖截車是釀成今次致命意外的主因，指電單車行駛要顧及平衡，「扭軚一急會跣軚」。

當時友人透露，黃姓死者27歲，家有父母和一個弟弟。他們稱，死者駕電單車約一年多，平日為人「比較溫柔少少，唔係揸咩快車」；日前死者載着女友，與友人出遊，當時亦「行好慢，40（公里）咋嘛」。

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，死者多名友人到場了解，其間有人激動落淚。（梁偉權攝）

事發前他們與死者一同用膳，之後「諗住周圍遊下」，死者當時駕駛新購入不久的Suzuki大R電單車，駛至啟祥道欲轉入宏光街時，突然遇到交通警鐵馬閃燈，但不確定死者為何沒停車。

友人指看過今日事發片段，估計死者當時車速約為70公里，「唔係話咩快，又唔係危險駕駛」。另一友人則說：「如果佢係狠揸嘅話，著晒甲啦，佢而家casual咁出嚟咋嘛！」

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，圖為他生前參加車聚的照片，相中並非涉事電單車。（死者友人提供）

對於有休班海關關員站在路中心企圖截停電單車，死者友人指以當時電單車時速約70公里，「一扭軚過去架車就會跣」，會立即失控，又稱看見片中「條友（關員）都撞到成個反一圈咁，如果架車唔扭嘅話，直接撞心口咁就一定死㗎喇」。

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，圖為涉事電單車。（死者友人提供）

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，遺體以白布覆蓋，警員在場調查。（梁偉權攝）

車房東主：警車曾截涉死者 雙方追逐兩圈

當時，另有宏基街的車房閉路電視拍得交通鐵騎追截涉事電單車的情況，當時大約5時41分，即意外發生前不久，可見涉事電單車駛入宏基街，一輛交通鐵騎緊追其後，起初時雙方車速不快。約40秒後，涉事電單車再次左轉入宏基街，經過同一車房門口，但這次車速明顯加速許多，交通鐵騎仍在其後方，但被拋開一段距離。車房東主稱，雙方在宏基街共追逐了兩個圈，後來便發生事故。

+ 1

現場照片見到，事發後電單車嚴重損毀跌在路邊，車輪飛脫，碎片散落一地，一個頭盔亦跌在路面。鐵騎士倒臥在一支疑被撞歪的鐵柱旁邊，遺體以白布和帳篷覆蓋。警方封鎖現場，調查事件起因。

警方表示，前日（3日）下午5時46分，一名27歲男子駕駛一輛電單車沿宏基街往臨興街方向行駛，當駛至近中央郵件中心時，懷疑失控撞向一路邊鐵柱。一名40歲男途人懷疑被該輛電單車撞到。電單車司機全身多處嚴重受傷，現場被證實死亡。該名男途人手部受傷，清醒被送往聯合醫院治理。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

警方續指，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0277與調查人員聯絡。

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，電單車車輪飛脫跌在路邊。（馬路的事討論區fb/Dennis Lui）

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，馬路上遺下一個頭盔。（鄧海興攝）