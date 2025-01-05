將軍澳扶手梯意外｜專家估兩原因釀事故　籲同行家長緊盯小童步履

將軍澳中心昨日（4日）發生扶手電梯意外，一名男童連鞋帶腳夾於縫隙被困，需由消防救出送院。受傷男童父親今日（5日）在facebook發文，質疑涉事電梯早有問題，原已傳出怪聲及物料有異；亦認為近年多宗同類意外令人關注，「呢啲扶手電梯雖然話年年檢查，但實際質素就稱得上係危機四伏。」



註冊工程師張年生接受《香港01》訪問時，推測意外可歸咎於兩個原因：不排除扶手電梯先前遭異物卡住，令運行不順暢；以及即使男童企定，但站太近梯級邊緣所致。他提醒所有家長，乘搭電梯時要特別留意同行小童，在上落電梯的第一級或最尾一級是否已踏穩。



男童連鞋帶腳夾於扶手電梯縫隙被困，神情痛苦。（facebook 將軍澳主場）

受傷男童父親稱曾聽到扶手電梯傳出的「怪聲」。張年生猜測，涉事扶梯先前被異物頂住或「jam住」，或令扶梯變歪，致運行不順暢，繼而產生「怪聲」。另外，雖然受傷男童有站定，但可能站太近梯級邊緣，令鞋捲入縫隙之間。「佢企得好定，但如果（扶梯）尾嘅齒梳歪咗少少，就有機會帶咗隻鞋入去，夾到隻腳。」

張年生補充，梯級邊緣與梯梳之間有4至6毫米的空隙，而小童的腳掌、鞋及步幅都較成年人小。若反應較慢稍有不慎，便有機會夾腳。他提醒所有家長，與同行小童乘搭電梯時要特別留意扶梯的第一級或最尾一級，宜看清楚小童是否已踏穩，不要只顧看手機。

針對扶手梯的檢查，張年生指，扶手梯每兩星期檢查一次，但他直言不能杜絕所有意外的可能，「電梯每兩個禮拜做一次檢查，但呢兩個禮拜唔代表中間唔會有事發生㗎嘛？咁要幾多先夠呢？係咪每秒鐘都做呢？」他建議引入全天候、無間斷的監察系統，以大數據、AI或IOT聯網系統，分析扶手梯的電流、電壓或機件是否正常。若發現摩打或梯級運行不順暢，可以先自動暫停扶梯運作，並通知管理處及維修技術人員進行檢查，避免再出現同類事故。

事發於昨日（4日）傍晚6時許，一名男童在將軍澳中心內乘搭扶手電梯時，腳部被縫隙夾實，一度被困。消防到場動用工具，救出事主，男童腳部受傷清醒，由救護員送往將軍澳醫院治理。

網上圖片可見，大批消防員到場營救，有人手持大剪鉗 。有目擊者留言表示，男童被困超過10分鐘，其間不斷嚎哭，最終消防以千斤頂擴開梳齒板部分，才救出男童。

消防到場動用工具，救出事主。（Facebook 將軍澳主場 Tiger Zi Lau Fai）

一名7歲的男童乘搭扶手電梯時，不慎腳部被縫隙夾實，一度被困。（Facebook 將軍澳主場 Tiger Zi Lau Fai）

消防到場動用工具，救出事主，男童腳部受傷清醒。（Facebook 將軍澳主場 Tiger Zi Lau Fai）

大批消防員到場營救，有人手持大剪鉗。（Facebook 將軍澳主場 Ho Kwok Fung）

一名7歲的男童乘搭扶手電梯時，不慎腳部被縫隙夾實，一度被困。（Facebook 將軍澳主場 Tiger Zi Lau Fai）