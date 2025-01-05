將軍澳扶手梯意外｜專家估兩原因釀事故 籲同行家長緊盯小童步履
將軍澳中心昨日（4日）發生扶手電梯意外，一名男童連鞋帶腳夾於縫隙被困，需由消防救出送院。受傷男童父親今日（5日）在facebook發文，質疑涉事電梯早有問題，原已傳出怪聲及物料有異；亦認為近年多宗同類意外令人關注，「呢啲扶手電梯雖然話年年檢查，但實際質素就稱得上係危機四伏。」
註冊工程師張年生接受《香港01》訪問時，推測意外可歸咎於兩個原因：不排除扶手電梯先前遭異物卡住，令運行不順暢；以及即使男童企定，但站太近梯級邊緣所致。他提醒所有家長，乘搭電梯時要特別留意同行小童，在上落電梯的第一級或最尾一級是否已踏穩。
受傷男童父親稱曾聽到扶手電梯傳出的「怪聲」。張年生猜測，涉事扶梯先前被異物頂住或「jam住」，或令扶梯變歪，致運行不順暢，繼而產生「怪聲」。另外，雖然受傷男童有站定，但可能站太近梯級邊緣，令鞋捲入縫隙之間。「佢企得好定，但如果（扶梯）尾嘅齒梳歪咗少少，就有機會帶咗隻鞋入去，夾到隻腳。」
張年生補充，梯級邊緣與梯梳之間有4至6毫米的空隙，而小童的腳掌、鞋及步幅都較成年人小。若反應較慢稍有不慎，便有機會夾腳。他提醒所有家長，與同行小童乘搭電梯時要特別留意扶梯的第一級或最尾一級，宜看清楚小童是否已踏穩，不要只顧看手機。
針對扶手梯的檢查，張年生指，扶手梯每兩星期檢查一次，但他直言不能杜絕所有意外的可能，「電梯每兩個禮拜做一次檢查，但呢兩個禮拜唔代表中間唔會有事發生㗎嘛？咁要幾多先夠呢？係咪每秒鐘都做呢？」他建議引入全天候、無間斷的監察系統，以大數據、AI或IOT聯網系統，分析扶手梯的電流、電壓或機件是否正常。若發現摩打或梯級運行不順暢，可以先自動暫停扶梯運作，並通知管理處及維修技術人員進行檢查，避免再出現同類事故。
事發於昨日（4日）傍晚6時許，一名男童在將軍澳中心內乘搭扶手電梯時，腳部被縫隙夾實，一度被困。消防到場動用工具，救出事主，男童腳部受傷清醒，由救護員送往將軍澳醫院治理。
網上圖片可見，大批消防員到場營救，有人手持大剪鉗 。有目擊者留言表示，男童被困超過10分鐘，其間不斷嚎哭，最終消防以千斤頂擴開梳齒板部分，才救出男童。