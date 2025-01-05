將軍澳扶手梯意外｜7歲童父親痛心還原始末　質疑該電梯早有問題

將軍澳中心昨日（4日）發生扶手電梯意外，一名男童連鞋帶腳夾於縫隙被困，需由消防救出送院。受傷男童父親今日（5日）在facebook發文，指一家人由加拿大回港探親，其7歲長子腳部有否内傷仍待檢查。他對愛子受傷大感痛心，指平日教子嚴格，詎料穿厚波鞋仍發生意外，「我諗嗰種痛楚佢呢世都唔會忘記！」



父親質疑涉事電梯早有問題，原已傳出怪聲及物料有異；亦認為近年多宗同類意外令人關注，「呢啲扶手電梯雖然話年年檢查，但實際質素就稱得上係危機四伏。」



男童連鞋帶腳夾於扶手電梯縫隙被困，神情痛苦。（facebook 將軍澳主場）

父：感激無名英雄浴血施援

受傷男童父親，向事發時提供協助的消防、醫護人員及街坊致謝，亦特意感謝一位「無名英雄」，對方為救助其子不慎令手受傷流血。他指，其7歲長子腳掌外形完好，在母親陪同下送院，經醫生照X光檢查後，證實有皮外傷，而内傷仍待留院檢查。

他表示，一家人由加拿大回港探親，原本長子下星期返加學，詎料發生意外，痛心指「雖然（大仔）隻腳仲響度，不過我諗果（嗰）種痛楚佢呢世都唔會忘記。」

自問對孩子嚴格 「著住咁厚既波鞋會咁？」

男童父母就意外作事後檢討，指自問對孩子嚴格，曾想過會否孩子調皮惹禍，「但當時佢（大仔）同我哋一齊企定定上去，無跑無跳，亦有乖乖地緊握扶手‥‥‥再睇返啲相，我諗極都唔明，一個7歲男童正常用扶手電梯，著住咁厚既波鞋，點解部扶手電梯會咁樣爆開，夾住佢隻腳？」

父：涉事電梯傳怪聲物料有異 多宗同類意外危機四伏

該名父親質疑涉事扶手梯早已有問題，「會聽到佢運作既時候有怪聲，物料同其他扶手電梯明顯唔同。」他又提到，近年同類扶手電梯事故頻生，當中包括成人或小童，批評「呢啲扶手電梯雖然話年年檢查，但實際質素就稱得上係危機四伏。」

事發於昨日（4日）傍晚6時許，一名男童在將軍澳中心內乘搭扶手電梯時，腳部被縫隙夾實，一度被困。消防到場動用工具，救出事主，男童腳部受傷清醒，由救護員送往將軍澳醫院治理。

網上圖片可見，大批消防員到場營救，有人手持大剪鉗 。有目擊者留言表示，男童被困超過10分鐘，其間不斷嚎哭，最終消防以千斤頂擴開梳齒板部分，才救出男童。

消防到場動用工具，救出事主。（Facebook 將軍澳主場 Tiger Zi Lau Fai）

一名7歲的男童乘搭扶手電梯時，不慎腳部被縫隙夾實，一度被困。（Facebook 將軍澳主場 Tiger Zi Lau Fai）

消防到場動用工具，救出事主，男童腳部受傷清醒。（Facebook 將軍澳主場 Tiger Zi Lau Fai）

大批消防員到場營救，有人手持大剪鉗。（Facebook 將軍澳主場 Ho Kwok Fung）

一名7歲的男童乘搭扶手電梯時，不慎腳部被縫隙夾實，一度被困。（Facebook 將軍澳主場 Tiger Zi Lau Fai）