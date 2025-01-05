將軍澳扶手梯意外｜7歲童父親痛心還原始末 質疑該電梯早有問題
將軍澳中心昨日（4日）發生扶手電梯意外，一名男童連鞋帶腳夾於縫隙被困，需由消防救出送院。受傷男童父親今日（5日）在facebook發文，指一家人由加拿大回港探親，其7歲長子腳部有否内傷仍待檢查。他對愛子受傷大感痛心，指平日教子嚴格，詎料穿厚波鞋仍發生意外，「我諗嗰種痛楚佢呢世都唔會忘記！」
父親質疑涉事電梯早有問題，原已傳出怪聲及物料有異；亦認為近年多宗同類意外令人關注，「呢啲扶手電梯雖然話年年檢查，但實際質素就稱得上係危機四伏。」
父：感激無名英雄浴血施援
受傷男童父親，向事發時提供協助的消防、醫護人員及街坊致謝，亦特意感謝一位「無名英雄」，對方為救助其子不慎令手受傷流血。他指，其7歲長子腳掌外形完好，在母親陪同下送院，經醫生照X光檢查後，證實有皮外傷，而内傷仍待留院檢查。
他表示，一家人由加拿大回港探親，原本長子下星期返加學，詎料發生意外，痛心指「雖然（大仔）隻腳仲響度，不過我諗果（嗰）種痛楚佢呢世都唔會忘記。」
自問對孩子嚴格 「著住咁厚既波鞋會咁？」
男童父母就意外作事後檢討，指自問對孩子嚴格，曾想過會否孩子調皮惹禍，「但當時佢（大仔）同我哋一齊企定定上去，無跑無跳，亦有乖乖地緊握扶手‥‥‥再睇返啲相，我諗極都唔明，一個7歲男童正常用扶手電梯，著住咁厚既波鞋，點解部扶手電梯會咁樣爆開，夾住佢隻腳？」
父：涉事電梯傳怪聲物料有異 多宗同類意外危機四伏
該名父親質疑涉事扶手梯早已有問題，「會聽到佢運作既時候有怪聲，物料同其他扶手電梯明顯唔同。」他又提到，近年同類扶手電梯事故頻生，當中包括成人或小童，批評「呢啲扶手電梯雖然話年年檢查，但實際質素就稱得上係危機四伏。」
事發於昨日（4日）傍晚6時許，一名男童在將軍澳中心內乘搭扶手電梯時，腳部被縫隙夾實，一度被困。消防到場動用工具，救出事主，男童腳部受傷清醒，由救護員送往將軍澳醫院治理。
網上圖片可見，大批消防員到場營救，有人手持大剪鉗 。有目擊者留言表示，男童被困超過10分鐘，其間不斷嚎哭，最終消防以千斤頂擴開梳齒板部分，才救出男童。