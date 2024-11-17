女童商場4樓跌落亡 疑倚靠扶手電梯扶手帶失平衡 事發影片曝光
撰文：朱加樟
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11月16日晚上，山東濟寧新開張的大型商場萬象匯內，一名女童從4樓高空墜落身亡。影片顯示，事發時女童站在扶手電梯與玻璃護欄的相接處，其後女童疑似倚靠在扶手電梯的扶手帶上並失去平衡，玻璃護欄脫落，女童墜落地面。
內媒報道指，意外發生於山東濟寧萬象匯4樓，該商場11月2日才開業。多位網友發帖稱，事件起因疑似是該女童在4樓的一家餐廳排隊等位時，扶手電梯旁的玻璃護欄突然脫落，女童隨後墜下。
而事發影片顯示，這名女童一開始是站在扶手電梯與一處玻璃護欄的相接夾角處。事發前，女童疑似轉身倚靠在扶手電梯的扶手帶上，約幾秒鐘後失去平衡，玻璃護欄脫落，女童想抓住扶梯未果從四樓墮下。
有現場目擊者表示，「應該是安裝有問題，沒裝結實。人是在四樓電梯扶手旁邊的玻璃位置掉下去的，玻璃壞掉了，和人一起掉下去」。
現場畫面顯示，女童墜落在商場中庭，身旁有大量碎玻璃和血跡。4樓扶手電梯旁，也有玻璃破碎脫落。疑似女童的家長在現場癱坐在地，有商場工作人員在場處理，隨後女童被緊急送醫搶救，最終證實不治。
據悉，目前當地警方正在進一步調查具體原因。
商場事發前10天曾接受安全檢查
報道指，在事發前10天，濟寧萬象匯剛接受安全檢查。當時濟寧高新區接莊派出所組織警力到萬象匯開展內部安全檢查，民警重點查看了商場內部人員配備情況、監控設備存儲運行情況、安全管理制度、突發事件應急處置措施落實情況，以及人防、物防、技防、消防設施建設和運行情況等。
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