海關截內地抵港包裹拘27歲無業男　揭膠板夾層藏$200萬液態可卡因

海關人員上周五 （3日）在港珠澳大橋口岸，截查一件從內地寄出，報稱載有亞加力膠板裝飾品的速遞快件。人員利用X光機檢查貨物，發現有可疑影像，最終在3塊膠板中空的夾層內，檢獲2.4公斤液態可卡因，市值約200萬港元。



海關毒品調查科接手案件，昨午（6日）在紅磡展開監控遞送動，人員見時機成熟進行拘捕，其間該名男子拒絕與人員合作，最終仍被關員拘捕。被捕男子27歲，報稱無業，被控一項「企圖販運危險藥物罪」以及一項「阻撓海關人員罪」，明日（8日）於九龍城裁判法院提堂。



海關在3塊膠板中空的夾層內，檢獲2.4公斤液態可卡因，市值約200萬港元。（左朗星攝）

海關會繼續進行情報分析，加強打擊販毒，呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益，而參與販毒活動。海關提醒，不要接受任何人聘請，或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿在未肯定物品屬性下，貿然協助他人運送。市民亦要避免將個人資料包括地址，交予他人作代收包裹用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。