劉德華演唱會．01直擊｜黃牛黨場外高價收飛：攞人生自由博少少錢

天王劉德華於去年12月17日起在紅磡香港體育館舉行20場跨年演唱會，門票亦早已售罄，有黃牛黨看準機會，在演唱會期間收票及賣票。明晚（10日）為尾場，《香港01》記者今日（9日）晚上到現場直擊，可見警方聯同入境處採取行動，在火車站一帶拘捕黃牛黨，但仍有不少膽大的黃牛黨在天寒地凍下繼續炒賣門票。



有疑似黃牛黨向記者表示可以高價收飛。其中一名老翁稱，以港幣3,000元收取1,280元明天「尾場」的門票，又聲稱是自用，後來又說是「有朋友要」。另一男子以更高價3,200元收飛，其間更向記者「爆響口」，指轉售的利潤亦不高，僅賺300至400元，「你以為賺得幾多？」，又稱﹕「今日都唔知捉咗幾多個啦，要踎喺入邊過年，4日、5日呀，我哋攞人生自由去博少少錢嘅咋大佬！」



有一名老翁向記者表示，1,280的門票可收約3,000元一張。（梁偉權攝）

演唱會於晚上8時15分開場，警方及入境處的拘捕行動在開場後1小時結束。記者之後繼續在紅磡火車站四周巡視，發現仍有多名疑似黃牛黨四出流連，不斷埋身表示「高價回收」，又不斷詢問途人「聽日有票？今日有冇？咩票價？」亦有男子低聲問經過的途人﹕「要票嗎?」、「買票要嗎？」。

記者隨後嘗試與兩名疑似黃牛黨的男子接觸，他們正在收票，記者假扮有10張明日尾場的門票出售。其中一名男子問﹕「你想要幾多？你開個價俾我呀嘛」，願以每張港幣3,200元收飛。記者表現興致缺缺，質疑對方轉售後獲利豐厚，對方即「爆響口」指今天門票賣約3,500至3,600元，利潤很低，只賺約300至400元左右，「今日賺300、400蚊一張，你以為賺得幾多？」。

另一名男子則向記者表示可以約3,200元收飛，同時稱今天利潤很低只賺約300至400元一張，最後又強調並不是賣飛。（梁偉權攝）

該男子又稱今日警方作拘捕行動，現時收飛亦冒很大風險，「今日都唔知捉咗幾多個啦，要踎喺入邊過年，4日、5日呀，我哋攞人生自由去博少少錢嘅咋大佬！」。後來他疑看到記者手上的電話，即提高警覺，否認自己是賣飛。

他不斷追問記者是否放飛，記者質疑他不是賣飛並不需要10張門票，「十張你要得晒咩，你自己睇點睇晒呀？」男子即聲稱有數人看，之後他致電以普通話查詢另一人是否能收購，並確定能以每張3,200元購入，並糾纏問記者﹕「你而家有冇帶」。

有不少黃牛黨在火車站收高價收飛。有男子低聲問經過的途人﹕「要票嗎?」、「買票要嗎？」。（梁偉權攝）

今日警方採取行動，在紅館外拘捕一批黃牛黨。（梁偉權攝）

天王劉德華於去年12月17日起在紅磡香港體育館舉行20場跨年演唱會，門票亦早已售罄，有黃牛黨看準機會，在演唱會期間收票及賣票。（梁偉權攝）