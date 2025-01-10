黃埔花園AEON又遇竊　越南女涉偷20條女裝內褲及19件胸罩落網

黃埔AEON發生店舖盜竊案。警方於今午（10日）約4時06分接報，指一名女子在黃埔花園黃埔新天地的AEON內盜竊。警員趕到現場，經初步調查後拘捕一名女子，將她帶返紅磡警署調查。



據了解，被捕女子為越南籍，持行街紙。她涉嫌偷去20條女裝內褲和19件胸罩，貨物總值約3,501元。

一名女子涉在黃埔花園AEON盜竊內衣褲，被警員拘捕帶署調查。（讀者提供）

翻查資料，黃埔花園AEON過去多次發生盜竊案。去年11月6日，該店一日內兩次遇竊，分別遭一男一女偷去總值近2,000元的牛扒、榴槤、冰鮮雞和紙巾等。去年9月亦有一對情侶涉在該店盜竊約6,000元藥物，更出手打傷保安，分別涉嫌「襲擊致身體實際傷害」、「盜竊」及「外出時沒有攜帶身份證」被捕。

2024年11月，黃埔花園AEON遇竊，被盜去牛扒、榴槤及冰鮮雞等。（資料圖片/讀者提供）

另外，醫管局高層莊慧敏與其骨科醫生丈夫趙名宇，亦涉嫌在2022年4月，在黃埔花園AEON偷去一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值1,632.8元。兩人於2023年4月被裁定盜竊罪成，被判罰款5,000元。他們就定罪提出上訴，稱被調查警員誤導，才作出招認，但高等法院暫委法官姚勳智於去年10月頒判辭，駁回他們的上訴，維持原判。

▼醫管局高層莊慧敏與其骨科醫生丈夫趙名宇於黃埔花園AEON盜竊罪成▼

