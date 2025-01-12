雞公嶺山火｜焚燒逾10小時未熄　附近貓狗庇護站恐遭殃　消防戒備

八鄉林村近雞公嶺山火仍未救熄，從大帽山望往山火現場，清晰見到火線，今日（12日）凌晨4時10分，2條火線分別長達100米和200米，有動物義工在網上表示，非牟利保護動物機構「大樹下善待動物庇護站」在附近收留過百隻被遺棄貓狗，「火勢愈嚟愈接近，消防已經噴水中，要保佑平安」。



圖中可見，義工和消防員在場戒備，一旦發生緊急情況，可以即時作出調動。義工將所有貓狗放入籠內，同時蓋上帆布。



非牟利保護動物機構「大樹下善待動物庇護站」在山火附近收留過百隻被遺棄貓狗，「火勢愈嚟愈接近，消防已經噴水中，要保佑平安」。（大樹下善待動物庇護站faccebook群組影片截圖）

義工和消防員在場戒備。（大樹下善待動物庇護站faccebook群組圖片）

昨日（11日）最早下午5時31分，警方接報林村近雞公嶺位置有山火，起初火線長約80米，消防出動山火拍奮力撲救。惟火勢焚燒約5小時仍未救熄，至晚上約10時10分，消防表示火線已增至兩條，各長約300米。去到今日（12日）凌晨1時44分，兩條火線各長200米和500米。

現場照片見到，入夜後山上仍火光熊熊，兩條長長火龍在山頭延綿，濃煙升上半空。《香港01》記者在逾5公里外的元朗市區，亦不時聞到灰燼焚燒的味道。

從大帽山望往山火現場，清晰見到火線。

▼1月11日，八鄉雞公嶺山火情況▼

1月11日，八鄉雞公嶺發生山火，長長火龍在山頭延綿。（黃煦緻攝）

八鄉雞公嶺發生山火。（元朗區議員何曉雯 Facebook）

八鄉雞公嶺發生山火。（香港突發事故報料區及討論區 Facebook / Mecat Siu）

據天文台網頁顯示，現時之火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。天文台指出，秋冬兩季香港受到東北季候風帶來的乾燥大陸性氣流影響，濕度通常較低，任何物品，不論室內或戶外，都會變得乾燥，火警更容易發生。遇上陽光普照的天氣，情況便會更為嚴重，即使是星星之火，轉瞬間便會釀成火災。

火警容易發生的時期，市民應提高警惕，採取各項預防措施，減低火警的可能性，以免生命及財產蒙受損失。

八鄉雞公嶺發生山火。（元朗區議員何曉雯 Facebook）

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