鍾劍華被通緝　鍾庭耀相信與香港民研無關　國安處沒有搜查或聯絡

警方國安處周二（24日）公布新一批通緝名單，涉及6名海外港人，包括理大前助理教授鍾劍華及藝人鄭敬基等。香港民意研究所今日（27日）舉行記者會發放年終回顧及前瞻等調查結果，對於前副行政總裁鍾劍華被通緝，香港民研主席鍾庭耀相信相關指控與香港民研無關，並指鍾劍華與香港民研的合作及僱傭關係隨著雙方於2022年4月合約期滿而結束，此後亦已沒有甚麼聯絡。

鍾庭耀強調，香港民研研究工作完全不受事件影響，又指香港民研奉公守法，不會踩任何紅線或黑線，舉辦活動前會考慮法律在內一籃子因素，不相信有國安風險。



理大前助理教授鍾劍華。（資料圖片）

香港民研今發放年終回顧及前瞻調查結果，對於前成員鍾劍華被通輯，鍾庭耀指鍾劍華在2022年4月尾離開後，他亦同時辭任副行政總裁，雙方合作或僱傭關係當日就結束，近期已沒有甚麼聯絡，鍾庭耀說：「有朋友問我們鍾劍華被通緝前，國安處有沒有上來搜查或聯絡，我的答案是沒有。」

鍾劍華涉煽動分裂國家被通緝，香港民研主席鍾庭耀12月27日表示相信指控與香港民研無關。（資料圖片/鄭子峰攝）

鍾庭耀又回應指，鍾劍華離開香港時曾對個人言論自由表示關注，但並未明確地表示與他在民研的工作有關，當時亦沒有任何針對民研或其員工的法律行動。鍾庭耀估計，新的通緝令可能是基於新的證據或檢控理由，而警方國安處沒有搜查或聯絡民研，相信指控與研究所無關。他續指，法律風險是香港民研考慮研究方向的六個因素之一，但非最重要。

警方國安處在12月24日的記者會公布新一輪通緝名單，涉及6人，包括黃大仙區議會前議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、理大前助理教授鍾劍華、藝人鄭敬基，以及何良懋，張晞晴。（梁鵬威攝）

警方國安處在12月24日的記者會公布新一輪通緝名單，涉及6人，包括黃大仙區議會前議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、理大前助理教授鍾劍華、藝人鄭敬基，以及何良懋，張晞晴。（梁鵬威攝）