連德道工業意外｜土拓署：即時暫停涉事工序　配合勞工處調查

藍田連德道擴闊路面工程發生工業意外，挖泥車從臨時平台翻側，壓到路面一架垃圾車，釀成3人受傷，其中垃圾車乘客被困3小時始獲救。負責的土木工程拓展署稱，已即時暫停涉事工序，並配合勞工處的調查工作。



消防召吊臂車協助救援，花約3小時救出被困垃圾車乘客。（黃偉民攝）

今日（14日）上午9時41分，一架挖泥車疑失平衡由斜坡上滾下，撼爛臨時隔音屏障和圍網等，再壓中食環署外判垃圾車的車頭。兩車司機獲救送往聯合醫院，垃圾車乘客腳部被夾受困，消防出動大型吊臂車等工具，耗時近3小時於中午12時半左右將他救出送院。事故原因有待調查。

土木工程拓展署於facebook專頁發文表示，今日（1月14日）大約9時40分，藍田康華苑對開連德道旁邊斜坡，一輛挖泥機於工地內一個約3米高臨時平台翻側，撞毀部份地盤邊界的圍欄，圍欄壓住途經的垃圾車。受傷的垃圾車司機、乘客及挖泥機操作員已送院治理。土木工程拓展署向傷者及其家屬致以深切慰問，並已要求承建商向傷者及其家屬提供即時及適切的幫助。

有關工地為安達臣道石礦場用地發展項目下的道路改善工程用地，正進行削坡擴闊路面工序。撞毀的圍欄用作阻擋削坡工程可能跌出地盤範圍外的石塊及懸掛隔音物料，工程團隊有定期檢查圍欄的情況，確保其結構安全。土木工程拓展署已即時暫停涉事工序，並全力配合勞工處的調查工作。連德道來回行車線因事故暫時封閉。

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垃圾車內跟車工人被困近3小時，消防員終成功將他救出。（黃偉民攝）

消防召大型吊臂機到場協助救援。（黃偉民攝）

藍田連德道挖泥車滾下壓中垃圾車

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挖泥車連同圍網壓住垃圾車。（網上圖片）

翻倒的挖泥車被吊起

垃圾車及挖泥車司機送院檢查