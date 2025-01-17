有片｜啟德以鐳射筆向狗射眼 58歲男涉虐畜被捕 據悉上周曾踢狗
撰文：黃煦緻
出版：更新：
啟德懷疑發生虐狗事件。網上流傳一名男子，日前在啟德以鐳射筆射向3隻狗狗。其中一名受害狗主指，其愛犬遭鐳射筆射眼後，眼睛通紅及流眼水，已報警處理。警方回覆查詢時表示，昨晚在牛頭角區拘捕一名姓李（58歲）男子，他涉嫌「殘酷對待動物」，已獲准保釋候查。消息稱，被捕男子上周亦曾在將軍澳公園踢狗，被其他狗主撻伐。
香港守望者服務團Anson向《香港01》透露，昨日（16日）晚上10時，他連同一班狗主及區議員劉鎮海，一同於啟德等候男子現身，該名男子於10時27分左右出現，並與狗主們發生口角，警方其後到場處理，要求男子出示身份證及搜身，惟他拒絕合作，警方將其帶署。
警方表示，昨日（16日）晚上約10時，接獲一名女子報案，指其狗隻於1月14日晚上，在沐安街一公園附近，懷疑被一名男子以鐳射筆照射，使其狗隻眼部受傷。報案人其後自行帶該狗隻求醫。
經調查後，人員於昨晚約11時，在牛頭角區拘捕一名姓李（58歲）男子，他涉嫌「殘酷對待動物」，已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第七隊（動物罪案警察專隊）跟進。
據了解，早於1月11日晚上，該名男子已曾於將軍澳單車館公園的寵物共享公園，用腳踢狗。片段可見，當時該名狗主正與其他狗主一同放狗嬉戲，惟一名男子突然起飛腳踢狗，然後說：「再係咁受傷啲狗」、「唔識keep狗唔好放狗」、「再胡鬧受傷啲狗」。狗主見狀立即反擊，直言：「你咪打囉，我有CAM（鏡頭），睇下報警邊個勁啲！」
郭玲麗｜虐待動物接二連三 法律教育雙管齊下有片｜天津動物園水豚與猩猩混養慘遭拖拽拎起 網民憂被欺凌虐待防止虐待動物｜申訴專員主動調查政府動物管理及保障動物權益工作長沙灣麗閣商場天台驚現兩幼犬屍 身上有血跡 警列殘酷虐待動物