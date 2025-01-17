有片｜啟德以鐳射筆向狗射眼　58歲男涉虐畜被捕　據悉上周曾踢狗

啟德懷疑發生虐狗事件。網上流傳一名男子，日前在啟德以鐳射筆射向3隻狗狗。其中一名受害狗主指，其愛犬遭鐳射筆射眼後，眼睛通紅及流眼水，已報警處理。警方回覆查詢時表示，昨晚在牛頭角區拘捕一名姓李（58歲）男子，他涉嫌「殘酷對待動物」，已獲准保釋候查。消息稱，被捕男子上周亦曾在將軍澳公園踢狗，被其他狗主撻伐。



涉案男子及其妻在場協助調查。（香港守望者服務團Anson提供）

香港守望者服務團Anson向《香港01》透露，昨日（16日）晚上10時，他連同一班狗主及區議員劉鎮海，一同於啟德等候男子現身，該名男子於10時27分左右出現，並與狗主們發生口角，警方其後到場處理，要求男子出示身份證及搜身，惟他拒絕合作，警方將其帶署。

其中一名受害狗主表示，其愛犬遭鐳射筆射眼後，眼睛通紅及流眼水，其後已報警。（vivienwhc 圖片）

警方表示，昨日（16日）晚上約10時，接獲一名女子報案，指其狗隻於1月14日晚上，在沐安街一公園附近，懷疑被一名男子以鐳射筆照射，使其狗隻眼部受傷。報案人其後自行帶該狗隻求醫。

經調查後，人員於昨晚約11時，在牛頭角區拘捕一名姓李（58歲）男子，他涉嫌「殘酷對待動物」，已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第七隊（動物罪案警察專隊）跟進。

男子起飛腳踢狗。

據了解，早於1月11日晚上，該名男子已曾於將軍澳單車館公園的寵物共享公園，用腳踢狗。片段可見，當時該名狗主正與其他狗主一同放狗嬉戲，惟一名男子突然起飛腳踢狗，然後說：「再係咁受傷啲狗」、「唔識keep狗唔好放狗」、「再胡鬧受傷啲狗」。狗主見狀立即反擊，直言：「你咪打囉，我有CAM（鏡頭），睇下報警邊個勁啲！」

男子起飛腳踢狗。

男子突然向狗狗施襲。

男子突然向狗狗施襲。

男子拿電話拍攝狗主。

涉案男子的妻子（右）亦在場協助調查。（香港守望者服務團Anson提供）