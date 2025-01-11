郭玲麗｜虐待動物接二連三　法律教育雙管齊下

近日，香港發生多宗懷疑殘酷虐待動物事件，不少受害動物身上都有明顯傷處，引起社會廣泛關注。大窩口一隻失蹤花貓伏屍在平台天井，身上有多處不尋常傷痕；長沙灣某商場有兩隻年幼唐狗伏屍平台，身上均染有血漬。接二連三發生的個案令人髮指，筆者擔憂造成不良風氣，引起他人模仿，令情況蔓延。



於2022年，政府官員曾稱提出修訂《防止殘酷對待動物條例》草案，但遲遲卻未落實，以嚴懲殘酷對待動物的行為，遏止有關惡行。筆者認為重新檢視及討論該條例，能加強阻嚇作用，遏制殘酷虐待動物行為，並令大眾更重視動物權益。除了法律層面加強刑罰和責任，亦宜加強教育，向市民灌輸愛護動物的價值觀，以避免同類型案件再度發生。

生命教育是重要的課題，對孩子成長影響深遠。幼稚園和小學課程宜擴展「尊重生命」價值觀的元素，為孩子灌輸生命是珍貴的觀念，既珍惜、善用以至尊重自己、尊重他人和尊重所有生命。現時教局推行的課程框架圍繞多元學習經歷，分別是認知層面、情感層面及實踐層面，建議深化課程內容，並結合中國傳統儒家思想，促進孩子發展健全人格和正確價值觀。

「惻隱之心，人皆有之。」同理心是生命教育的重要組成部分，學生可以學習如何理解和感受其他動物的情感，例如善用不同教材套，以動物故事形式向學生講述動物的生活、特性和需求等。此外，更可利用AI技術，讓學生嘗試飼養模擬寵物，從餵飼、照顧和陪伴成長，增強他們對動物的同理心和責任感，從而培養孩子關懷和接受不同事物，塑造良好的品德價值觀。

生命教育不應限於課堂理論，更需要進行互動和實踐。學校可聯同社福機構和民間團體舉辦不同形式的義工服務活動，例如探訪流浪動物收容所和參觀動物善終服務公司等，讓學生體會流浪動物和垂危動物的需要，並學會珍惜生命和領悟生命的意義。家庭教育更是不可或缺的部分，父母應以身作則，向孩子展示如何愛護和尊重動物。日常生活中，父母可引導孩子觀察和瞭解動物的行為，從而教導他們如何正確地與動物互動和相處，透過親身認識和接觸，從心出發尊重生命，繼而產生共鳴。

子曰：「君子仁人而愛物」。每一個生命都是平等而珍貴，我們應善待每一個生命。生命教育聚焦認識生命、欣賞生命和尊重生命，從小向孩子植根正確的價值觀，體會尊重生命的意義，培養正向積極的態度，強化抗逆力，面對未來人生的各種挑戰。

作者郭玲麗是立法會（選舉委員會）議員。文章標題為編輯所擬，原題為「踐行生命教育 提升愛護動物意識」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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