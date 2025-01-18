深水埗車禍．天眼曝光｜私家車疑衝燈 遭的士攔腰撞至四輪朝天
撰文：梁偉權
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深水埗楓樹街及汝州街交界今日（18日）發生驚險交通意外。下午3時57分，據目擊者形容，私家車沿汝洲街，向西九龍中心方向行駛，的士則往楓樹街駛出，私家車車速很快，兩車猛撼後，私家車翻滾後四輪朝天。
《香港01》獲得附近商舖提供的閉路電視，顯示私家車沿汝州街左二線前行，其時交通燈號為紅燈，但私家車未有隨燈號停車，直接駛出路口，隨即被沿楓樹街駛至的的士攔腰撞及，私家車繼而向右翻側，在地上翻滾半圈後隨即四輪朝天，車頂貼住地面打轉。另一影片可見，的士駛近楓樹街及汝州街交界時，突然一輛私家車在的士面前高速駛過，的士收掣不及，攔腰撞上私家車左邊車身，私家車繼而翻側。
現場為楓樹街及汝州街交界，目擊者黃先生表示，當時私家車沿汝洲街，向西九龍中心方向行駛，的士則往楓樹街駛出。他指，當時私家車車速較快，的士較慢，之後兩車相撞。
黃先生又指，事發後附近途人聞聲，一呼百應立即上前協助，有人則幫忙報警，「有好多人走埋嚟，問佢有冇事」，有人幫忙將傷者拉出，移離車廂。現場所見，事發後男司機平躺在地上，受傷清醒，由救護員固定上擔架。
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