元朗命案｜勝和男疑爭女惹禍　黑幫積怨致行動加劇　細數箇中恩怨

元朗喜業街周三（22日）發生謀殺及傷人案，24歲男子偕友在樓上吧消遣後，準備上的士離開時，眾刀煞駕車包圍，亂刀追斬，事主猶如「行刑式」般被斬多刀身亡。有黑社會「和勝和」背景的死者暱稱「師父仔」，警方今晚交代案情時指，事件初步相信涉及以往的積怨及感情糾紛。



消息指，師父仔今次招來血光之災，背後牽涉不少因素，但遭伏擊的主因與爭女有關。此外，師父仔追隨的勝和兩大佬——元朗南邊圍「阿南」及佐敦「左口」，向來與屯門、尖沙咀兩派系新義安有糾紛，新仇舊恨剪不斷，懷疑因此令對家如此大陣仗對付一個「𡃁仔」。



昨日清晨（22日）案發後，白衣男子倒臥血泊中。(網上影片截圖)

消息人士指出，24歲陳姓死者暱稱「師父仔」，有勝和背景，主要盤踞於南邊圍，追隨頭目「阿南」。同時，他亦與佐敦勝和頭目「左口」門生「Mary」有關連。

據了解，今次師父仔被追斬的導火線，涉及他與其他人「爭女」。據指，屯門及尖沙咀新義安的人馬，懷疑均有參與在今次襲擊行動。警方初步拘捕4名20至29歲男子，均是行兇者之一，目前仍在追緝涉案人士。

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不過，冰凍三尺，非一日之寒。師父仔作為一個「𡃁仔」，竟被黑幫「行動組」如此大規模地斬殺，江湖人士議論紛紛，而追溯師父仔的背景，便會發現他所追隨的大佬「阿南」及「左口」，與尖沙咀、屯門新義安兩派系的人馬早有積怨。

消息人士透露，「左口」人馬較早前與屯門、尖沙咀兩派系新義安人士之間發生糾紛，包括「跛手」派系，最終引發今年1月12日的尖沙咀樓上吧大混戰。當日清晨近6時，「左口」人馬找來20多人帶同架生，到尖沙咀金巴利道樓上吧，向正在飲酒跳舞的新義安「曬馬」，怎料對方早有準備，竟攜刀消遣，遭勝和重重包圍後，即揮刀施襲，演變成大亂鬥，結果兩敗俱傷。據知，跛手事後亦曾接受警方調查。

▼2025年1月12日尖沙咀樓上吧混戰▼

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而要數阿南與屯門新義安的糾紛，可謂「一匹布咁長」。早在2023年1月，一場「刀手斬閘」事件已見兩幫關係決裂。據知，當時事件涉及「搶人才」，跛手一名叫「龍仔」的手下，過底勝和追隨阿南，結果龍仔被家法伺候。但跛手未肯罷休，再「拖馬」召刀手，到安樂路安樂工業大廈、屬於阿南的樓上無牌吧尋仇，但工廈大閘鎖上，他們「摸門釘」，唯有不斷以刀敲打閘門。警方經調查後，同日在區內拘捕5名男子，涉嫌「毆鬥」，當中包括跛手及其大佬「肥富」。

▼2023年1月元朗刀手斬閘▼

2023年1月，大批男子持刀於安樂工業大廈對開聚集。（網上圖片）

時間來到2023年11月，另一個由阿南打理、位於喜業街喜業工廠大廈無牌吧再掀事端，一名新義安背景的21歲鄭姓男子於上址消遣時，疑因眼神問題與勝和人馬起爭執，結果被人打了一頓，當時師父仔亦在場。翌日鄭男又到14K睇場的宏業東街樓上吧消遣，再度與勝和人馬發生口角及捱打，警方最終拘捕15人。

▼2023年11月元朗樓上吧衝突▼

2023年11月25日，元朗喜業街喜業工廠大廈4樓一間酒吧內十多名男女爭執打鬥，當中有人持刀。站在最後方的白衣牛仔褲男子，據知為師父仔。

後來到去年3月，當時勝和及新義安雙方人馬，又再因爭女問題結怨，引發一個凌晨屯門、元朗及天水圍「大西北」地區，接連發生3宗截車斬人，警方拘捕21人，包括阿南及另一屯門新義安頭目「肥格」。

師父仔本人惹出的事端，再加上兩黑幫之間的恩怨情仇，種種因素下，懷疑因此令他招致殺身之禍。

▼2024年3月屯元天閘車斬人▼

2024年3月13日凌晨，屯元天接連發生3宗截車斬人案。警方於屯門楊小坑村拘捕6名男子，據悉包括屯門「新義安」頭目「肥格」（前）。（林振華攝）

▼2025年1月22日元朗謀殺及傷人案▼