內地婦稱覺裕民坊熊貓公仔得意　拿給兒子當玩具　認盜竊罰500元

內地婦稱見觀塘裕民坊的熊貓公仔好得意，便拿一隻走給兒子做玩具，從而被控盜竊罪。她今（24日）在觀塘法院認罪，庭上透露其子在玩該熊貓公仔時已把公仔打爛並掉了，裁判官判內地婦罰款5百元及需賠償管理公司250元。



女被告莫煥貞，37歲，家庭主婦，持雙程證來港。被控於2024年12月12日，在觀塘裕民坊UG層近裕民市集偷竊一隻熊貓公仔，價值港幣250元，上述物品屬裕民坊管理有限公司的財產。

女被告莫煥貞在觀塘法院承認盜竊罰款500元，兼需賠償250元。(資料圖片)

案情指，案發當晚8時許，保安員發現裕民坊有一隻熊貓公仔不翼而飛，翻查閉路電視發現有人偷走了。警員兩日後在秀茂坪拘捕被告。被告警誡下稱：「我覺得個公仔熊貓得意，就攞咗畀個仔玩，阿仔玩嗰陣陣跌爛咗，已經掉咗去垃圾桶。」

案件編號：KTCC2582/2024

裕民坊最近有熊貓擺設。(裕民坊facebook)

裕民坊最近有熊貓擺設。(裕民坊facebook)

裕民坊最近有熊貓擺設。(裕民坊facebook)