太空油毒品︱19歲男子落馬洲返港　清關時被揭外套藏10粒煙彈落網

​香港海關昨日（23日）在落馬洲管制站偵破一宗涉及入境旅客管有依托咪酯（「太空油毒品」的主要成分）案件，檢獲10粒懷疑「太空油毒品」煙彈。



涉案19歲男子昨日經落馬洲管制站入境香港，海關人員清關時，在其外套的口袋內搜出10粒懷疑「太空油毒品」煙彈，遂把他拘捕。被捕男子暫獲保釋候查，案件仍在調查中。



行動中，海關共檢獲10粒懷疑太空油煙彈。（政府新聞處圖片）

依托咪酯屬《藥劑業及毒藥規例》下的第1部毒藥。根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。

早前政府宣布，預計2月14日修訂附屬法例，將太空油列為危險藥物，同日刊憲。法例即時生效後，販賣太空油毒品可被判處終身監禁，最高罰款500萬元。

市民可致電海關24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。