火炭奪命工傷︱事主原擬新年回鄉探90歲母　收爐前一日出事喪生

火炭今午（24日）發生奪命工業意外，一名60歲姓李男工人在松頭下路及拔子窩街一個地盤，懷疑拆卸鐵架時遭4米高、4.7噸重的工字鐵擊中墮地，當場死亡。意外後家屬在下午趕抵現場準備認屍，其間死者遺孀傷心痛哭，需由他人攙夫。惟據知因地盤內環境惡劣，家屬最終未能即時認屍。仵工則於晚上到達地盤，將死者遺體舁送殮房。



據了解，死者已從事建造業多年。農曆新年將至，據知他本來打算明日（25日）收爐，之後趁新年到內地探望其年屆90歲的母親，惜在收爐前一日遭遇橫禍，最終未能成行，更與母親和妻兒天人永隔。



仵工晚上到涉事地盤將事主遺體舁送殮房。（王譯揚攝）

據悉，死者與太太關係良好，二人育有一名已出社會工作的兒子。李太本已退休，近來受傷患困擾，她今午和兒子趕到地盤時難掩悲痛，盼了解事件真相。其間，李太更激動痛哭，要由人攙扶。

火炭一個地盤一名男工人疑在升降台上拆除工字鐵期間，遭工字鐵擊中墮地身亡，死者妻子（前中）及兒子（前左）在工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（前右）陪同下，趕到現場認屍，其間妻子傷心痛哭。

警方在今午1時14分接報，60歲姓李男事主倒臥在松頭下路與拔子窩街交界一地盤內，救援人員接報趕至，證實李男已當場死亡。警方經初步調查，相信他在一個約4米高的升降台上工作期間，被4米高、4.7噸重的工字鐵擊中，從升降台墮下到地面。

勞工處稱，高度關注今日（24日）意外。意外中，一名男工在一升降工作台上拆除一支工字鐵時，被懸吊起的拆除部分擊中，並從該工作台墮下到地面，當場證實不治。處方在得知意外發生後，已即時派員到意外現場調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤內進行拆除工字鐵的工作，直至處方信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。

紅色箭咀所指疑為未焊接好工字鐵，當時撞向事主致其墮地。事主遺體以白布覆蓋，身旁地面遺下血迹。（工聯會提供）

工會質疑工字鐵斷口未焊妥

香港建造業總工會副理事長趙建強稱，初步了解後得知，死者事發時有戴安全帶，但懷疑他連人帶升降台被工字鐵擊中，墮下時連安全帶也斷裂，最終墮地死亡。據了解，涉事工字鐵重4.7噸，長4米。

趙建強續指，事主被擊中墮下，衝力令安全帶都斷裂。趙建強質疑當初負責地基工程的公司在施工上出現問題，疑工字鐵斷口未焊接妥當，導致今次意外。

香港建造業總工會趙建強（右）質疑斷口未焊妥。

涉事蜘蛛式高空作業平台。（工聯會提供）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，2024年至今已發生最少10宗工人由高處墮下死亡的意外，她促請勞工處盡快改善、檢討和徹查事件，並呼籲承建商及僱主盡快做好善後安排，協助家屬渡過難關。

華營建築：對事件感傷痛 向家屬提供即時援助應急

華營建築回覆《香港01》查詢稱，就今日下午，火炭松頭下路近拔子窩路地盤發生工業意外，有一名分判商工友於高處墮下身亡，華營建築對事件表示深感傷痛，並向家屬致以衷心慰問。公司已向工友家庭提供即時援助，以作應急之用，並會與分判商盡力協助及照顧家屬需要。

此外，華營建築對事件表示高度關注，會全力配合有關部門的調查工作，亦會檢視所有在建地盤的安全情況、有關工序及安全措施等，確保施工安全。由於事件仍在調查當中，華營建築不便透露細節。