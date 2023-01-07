警方派AirTag等定位裝置予200名認知障礙患者　年內尋回13人

認知障礙症患者會突然忘記事情，一旦走失就難以尋回。警方推行「智蹤計劃」，派發連接智能電話的定位裝置，如Apple的AirTag等予認知障礙症患者家屬，再把定位裝置給予患者隨身攜帶，當患者走失時就可透過手機定位系統追蹤其位置。警方在2022年內共派發200個裝置，至今成功在38次走失事件中共尋回13名患者，平均在1小時內得以尋回。有家屬表示裝置對她們很有幫助。



一年有340名認知障礙症長者被報失蹤

據警方數字，2021年12月至2022年11月，全港有約340名長者因患上認知障礙症而被報失蹤，東九龍總區佔了約100人。該總區在2021年的失蹤案件涉及認知障礙症的個案有86宗，2022年已升至100宗，增長16.3%。以社區細分，黃大仙佔三成、秀茂坪佔兩成，以性別分則以男性居多，約佔總數六成。

2021年，市面上推出連接智能電話的定位裝置。東九龍總區失蹤人口調查組就在2022年4月，開始購入如Apple的AirTag、 Samsung 的 Samsung Galaxy Smart Tag，以及適用其他智能電話型號的Tile Pro等的定位裝置，在加以裝飾後製成鎖匙扣，然後派發予認知障礙症患者家屬。在2022年4月至12月期間，共派發共派發了200個定位裝置予家屬。

派200個定位裝置涉及三款型號 平均售價250元

上述三款裝置網上官方售價，每個依次為239元、238元和273元，平均價為250元，以派發200個計算，即約5萬元，但該筆費用由東九龍總區內四個警區的耆樂警訊名譽會長贊助，即不花公帑。

受助者透過定位裝置尋回失聯丈夫

有受惠家屬受訪時指，定位裝置幫助了他們很多。鄧女士的76歲丈夫患有認知障礙症3年，在2022年12月時，其丈夫自行馬游塘的山上跌倒，幸得將軍澳警區幫手尋回。及後鄧女士透過社褔機構，獲警方派發定位裝置予丈夫，其夫有一次在觀塘飲茶沒有帶錢滯留在酒樓，鄧女士未能成功致電給他，就利用定位裝置找到丈夫，總算解決事件。

屈女士的92歲爸爸患有認知障礙症兩年，其父在牛頭角街上去洗手間後走失，最後用了一個半小時，在順利邨尋回爸爸。當時屈女士已報警，黃大仙警區在處理其案件後，在2022年4月派發定位裝置予屈女士，現時爸爸每次去飲茶，她都不用擔心爸爸會走失。

警方：不會得到定位資料

東九龍行動總區行動部總督察傅駿業表示，在2022年4月至12月期間，定位裝置幫助了13名受惠者共38次走失事件，當中27次是照顧者自行利用定位裝置尋回家屬，11次是警方協助照顧者使用定位裝置下尋回。他指警方不會得到定位資料，強調保障使用者私隱。

失蹤人口組高級督察馬仲瑩指，定位裝置令照顧者的壓力減輕，不用經常擔心與患病家屬走失，亦可以尋回自己活動的時間。