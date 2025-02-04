29歲男聲稱中六合彩新春金多寶頭獎　赴馬會總部領獎不果拒絕離開

剛過去的新春金多寶打破多項派彩紀錄，幸運兒10元一注獨中，獨攬巨額獎金1.93億元。一名29歲港男以為自己中六合彩，今日先後兩度前往馬會總部大樓聲稱中頭獎領「獎金」，惟職員核對後證實他並無中獎。事主不願離開，職員勸退不果只好報警求助。事主最終在警員勸喻下離開，案件列作誤會處理。



現場為跑馬地馬會總部大樓。（黃偉民攝）

根據馬會網頁顯示，所有經投注戶口投注的中獎者彩金將於確認派彩後，自動存入其投注戶口。而若以現金投注，彩金金額為100萬元以上須到馬會總部大樓以支票方式領獎。

今日（4日）上午11時56分，該名29歲姓洪男子到跑馬地體育道1號香港賽馬會總部大樓「領獎金」，聲稱自己中頭獎，惟經核對後，證實他並無中獎，但事主仍然不願離開。職員勸退不果後報警求助。

洪男一度離開，後來折返，在大堂擾攘稱自己中獎。警員到場勸喻事主離開，並將案件列誤會處理。

馬會公關回覆稱，一名男子到總部聲稱自己中新春金多寶頭獎，職員核對確認與攪珠結果不符，事主仍不願離開，於是報警處理。

2月2日六合彩新春金多寶派彩結果。（馬會網頁截圖）

現場為跑馬地馬會總部大樓。

六合彩新春金多寶在剛過去的星期日攪珠，幸運兒10元一注獨中，獲得巨額獎金1.93億元，除了打破頭獎派彩紀錄，也打破獨攬頭獎派彩紀錄，比2021年8月26日頭獎幸運兒多1億元。

▼市民投注搏中新春金多寶▼

