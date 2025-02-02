六合彩結果｜新春金多寶一注中獲1.9億破紀錄　7個攪出號碼有得對

六合彩新春金多寶2025今晚（2日）攪珠，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可得高達1.88億元橫財，是史上最高額頭獎彩金，不少市民今日早上已到最幸運投注站中環士丹利街的投注站買彩票。投注晚上9時15分截止，總投注額下午近6時突破3億元，在巨額彩金帶動下明顯增加，最終錄得3.8億元（380,697,962元）。



今晚攪出的號碼只有紅色及藍色，分別四紅三藍，沒有綠色球攪出，也沒有「2」字頭號碼跑出。馬會公布，頭獎一注中，獲破紀錄1.93億元（193,762,620元），據悉幸運兒是親身到投注站買彩票。



+ 6

2月2日六合彩新春金多寶攪珠結果。（馬會網頁截圖）

今晚攪出號碼為：14、18、30、36、40、42、；特別號碼為：1。

2月2日六合彩新春金多寶派彩結果。（馬會網頁截圖）

馬會公布，今晚攪珠有一注中頭獎，每10元一注派彩1.93億元。據悉，幸運兒是親身到投注站買彩票，投資10元一注，獨攬1.93億元頭獎，比馬會原先預計多出約500萬元。

二獎有12注中，每10元一注派彩1,215,620元；三獎有536.5注中，每10元一注派彩72,500元。

▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



+ 8

按六合彩投注機制，投注額54%留作派彩獎金基金，其餘25%為獎券博彩稅、15%撥入獎券基金作慈善用途，餘下6%為馬會佣金，即馬會這次攪珠已可得2,284萬元。

六合彩投注額分配。(馬會網頁截圖）

六合彩新年金多寶2025｜十大幸運投注站

▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼

