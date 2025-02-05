東鐵綫故障｜港鐵下午1時﹕工程車已移離　列車服務逐步回復正常

今日（5日）上班繁忙時間，東鐵綫近太和站附近有工程車的吊運卡，因為水平感應系統出現故障，令車身向左傾側，停在行車路軌，阻礙列車服務。至上午11時許，列車服務受阻逾5小时，港鐵仍在搶修中。目前涉事工程車停在三渡坑對開路軌，人員正在試車，並將零件搬運上車，經搶修後，故障工程車正向前往太和站方向移動；而大批工作人員在路軌上檢查。



港鐵表示，爭取下午稍後時間會完成搶修工作，盡早恢復正常。港鐵亦指，安全是首要考慮，待修復故障的水平系統後才可以將工程車安全移離。



及至下午1時3分，港鐵表示，故障工程車已被移離現場，東鐵綫列車服務逐步回復正常。



大批工作人員在路軌上搶修故障工程車。（黃學潤攝）

經搶修後，故障工程車正移離行車線。（黃學潤攝）

工程車慢慢移離後，大批工作人員仍在鐵路上檢查路軌。（黃學潤攝）

【10：35】現時為非繁忙時間，東鐵綫列車服務如下：

來往金鐘站至火炭站 - 每4-8分鐘一班；

來往火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班；

來往大埔墟站至羅湖站 - 每16 分鐘一班；

來往上水站至落馬洲站 - 每20分鐘一班。

港鐵表示，前往落馬洲站的乘客，請於上水站1號月台轉車。