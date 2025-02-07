上水劫金舖｜重案組再拘一男暫控搶劫　被捕人數增至兩人

上水新豐路上月15日發生搶劫案，4名蒙面賊人闖入「南豐珠寶」打破首飾櫃及劫走86件金飾，約值150萬元，繼而登上黑色寶馬私家車逃去。惟賊車其後在梧桐寨迴旋處，撞到另一輛私家車，3名賊人向嘉道理農場方向逃去。警方翌日（16日）凌晨時份）在八鄉拘捕涉案23歲巴基斯坦籍男子，警方先後檢獲5隻金手鈪和5條金鏈。



新界北總區重案組經深入調查後，前日（5日）在旺角區拘捕一名29歲非華裔男子，令到被捕人數增至兩人，前日被捕的男子已被暫控一項「搶劫」罪，案件將於今日（7日）在粉嶺裁判法院提堂。



賊人搶劫金舖過程

案發當日傍晚6時許，4名賊人戴上頭套及手套落車後，衝入金舖，在外接應的車手1則駕駛賊車停在金舖對面。賊人打爛金舖的陳列櫃，30秒內搶走店內的珠寶金飾，搶得財物後立即登車輛逃走。當時金舖內有4名員工及2名顧客，其間有人按動警鐘，店內沒人受傷。

賊車遺賊人搶劫時穿着的衣服 警山坡檢獲5隻金手鈪

惟同晚約6時55分，賊車在案發地點11公里外的林錦公路近梧桐寨迴旋處與另一輛私家車相撞，賊人落車後經不同的方向往山坡逃去。警方隨後搜查車輛時發現賊人搶劫時穿着的衣服，並在附近山坡檢獲5隻金手鈪。

寶馬賊車（左）於大埔梧桐寨迴旋處撞到另一輛私家車。(王譯揚攝）

寶馬賊車（左）於大埔梧桐寨迴旋處撞到另一輛私家車。

警掩兩層高石屋拘捕一名23歲巴基斯坦籍男子

其後警方根據情報掩至匪徒藏身的一間兩層高、每層700呎的石屋，該處與賊車撞車現場僅相距1.8公裡。警方在藏身地點外拘捕23歲巴基斯坦籍男子，同時在地上發現5條金鏈。而被捕人所穿的褲與閉路電視拍攝到手持錘子的劫匪相符。

▼上水金舖劫案▼

櫥窗飾櫃玻璃被砸碎，門口金飾被搜掠。（王譯揚攝）