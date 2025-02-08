山頂遊客遭打荷包　蘭桂芳醉男被偷手機　警打擊「扒手黨」拘3人

中區警區聯同港島總區刑事部，一連兩周（1月26日至2月8日）展開代號「護甲」的執法行動，打擊港島區內，尤其是熱門旅遊景點內，發生的扒竊及盜用信用卡案件。其中，警方在3日內偵破2宗案件，扒手分別於太平山頂偷取遊客銀包及狂碌信用卡，以及在中環蘭桂坊偷醉漢電話。警方就兩案拘捕3名外籍男子，來自蒙古及非洲，分別涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪，並檢獲手袋、銀包、信用卡、疑犯案發時所穿衣物、不同國家紙幣、手機、名牌物品等證物。



警方共檢獲信用卡、疑犯案發時所穿衣物、不同國家紙幣、手機、名牌物品等證物。（陳浩然攝）

兩蒙古賊山頂偷遊客銀包 再盜用信用卡購物

第一宗發生於本周四（6日）晚上7時許，警方接報山頂一名外國遊客觀光時，背包內一個銀包被盜，信用卡亦遭盜用，在不同商店內購物，共損失約1.6萬元。中區警區重案組督察夏敏意稱，警方接報後深入調查，翻用大量閉路電視畫面，鎖定一個扒竊集團。

翌日（7日），警方以涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪，在機場拘捕兩名集團骨幹男成員（41及44歲），2人均持外國護照，據悉均來自蒙古。警方亦在他們曾入住旅館，搜獲手袋、銀包、犯案時所穿衣物。

行動中，警方檢獲蒙古及美國紙幣。（陳浩然攝）

「行街紙」非洲男偷醉男$8,000元手機 當場被捕

第二宗發生在今日（8日）凌晨時分，警方在蘭桂芳一帶巡邏時，發現一名形跡可疑的外籍男子，在一名醉酒男子身上偷取一部價值8,000元的手提電話。夏敏意表示，警方目睹事件後，立件上前制服，並以涉嫌「盜竊」拘捕該名39歲外籍男子。據悉被捕男子來自非洲，持「行街紙」。兩宗案件現正交由中區警區刑事部調查，正循被捕人入境紀錄等方向調查。

行動中，警方檢獲信用卡、手機、紙幣等證物。（陳浩然攝）

警方提醒，旅客及市民要時刻保管好個人財物，尤其去到人多擠迫或熱門旅遊景點，更加要留意身邊有沒有可疑人士，以免被賊人有機可乘。

警方重申，任何人如果觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》的「盜竊罪」，最高可被判處監禁10年，市民切勿因一時貪心，以身試法。

警方共檢獲信用卡、疑犯案發時所穿衣物、不同國家紙幣、手機、名牌物品等證物。（陳浩然攝）