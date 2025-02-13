棚工血淚｜飛棚工墮樓下身癱瘓　細數行業陋習﹕某程度用條命去換

搭棚屬高危行業，棚工長期身處半空，在竹棚之間穿梭往來，儘管身上繫有安全裝備，惟一旦發生意外往往非死即傷。現年30歲的趙先生，4年多前搭飛棚時，身上的安全扣斷裂，意外由11樓直墮地面，導致尾龍骨受創而下半身癱瘓。他直言搭棚工作「外行人睇覺得好厲害，某程度上係用自己條命去換。」他解釋業內存在不少陋習，例如為節省成本，沒聘請合資格人士檢查繫穩點；有公司沒有提供合適安全裝備；而且不管是大型地盤抑或飛棚公司，只要求工人盡快完成工作，甚少認真監管，忽視潛在的職安風險。他不諱言，部分工人不時胡亂拆除連牆器，影響棚架結構，甚至不佩戴安全帶就出棚工作，缺乏安全意識。



30歲趙先生4年多前搭飛棚時，身上的安全扣斷裂，意外由11樓直墮地面，導致尾龍骨受創而下半身癱瘓。圖為示意圖，非當事人。（資料圖片）

現年30歲的棚工趙先生於2020年，在一棟私人住宅11樓單位搭飛棚換水喉時，將安全帶扣在煤氣喉上，然後在外牆安裝狗臂架。當他準備安裝第二個狗臂架時，突然跣腳向下墮，原本可以救命的安全帶雖仍扣在煤氣喉上，但身上的安全扣卻斷裂，導致他整個人由11樓高墮下，猶幸下面數個樓層都有晾衫架卸力，他才得以保住性命。但當他著地時，背部劇痛，呼吸困難，要即時送入急症室救治。趙先生記得入院時要帶氧氣罩，未幾陷入昏迷，醒來已置身深切治療部。翌日醫生指他尾龍骨有幾節骨碎了，壓著神經線，下半身有機會失去知覺及癱瘓。

搭建飛棚時墮樓的工人趙先生指，搭棚時存有不少風險。圖片為示意圖，非趙先生事發地點。（資料圖片）

趙先生坦言，雖然後來接受手術，弄好碎骨及加上支架，惟行動不便，家中環境亦不宜居住，現仍需留院休養，工作和愛情也因而劃上句號。他受僱的公司有按照勞工法例發放每月五分之四的工傷病假錢，為期兩年，早前已停止發款，故他自2022年起已沒有收入；而公司雖有購買勞工保險，惟目前仍與保險公司商討意外責任的比率，以釐定賠償金多寡。趙先生坦言，自己沒有大使費，現時只需要購買日常用品及繳付住院費，生活尚可應付。

做棚工3年親睹行業陃習

事發時趙先生已任職棚工三年多，做過飛棚、招牌棚及地盤大棚，他坦言親身見證過行內陋習，認為不少環節都有潛在風險。他解釋做飛棚時，棚工要依靠主要用來承重的羊眼圈（eye-bolt）做繫穩點，當棚工安裝羊眼圈後，按理需要專業人士驗證是否安全和足夠承重。但曾在多間公司任職的趙先生直言，很多公司當羊眼圈是裝飾品，甚至有公司安裝羊眼圈後，為節省成本，沒再找人驗證，「公司要求搭到個棚就算啦，唔理你」。

羊眼圈可繫穩安全帶，趙先生指按理需要專業人士驗證是否安全和足夠承重，但很多公司為節省成本，沒再找人驗證。（資料圖片）

此外，他指部分公司並沒有為棚工提供基本的安全裝備，「安全帶都係要自己買……鞋、安全帽都要，呢啲好基本的裝備都要工人自備」，然而每個棚工使用不同的裝備，又沒有人檢查裝備及工具是否穩固、有否耗損，實在難以保障工人安全。他坦言：「外行人睇就會覺得好厲害，或者係藝術品，其實某程度上都係用自己條命去換。」

大盤管工巡查不足 工人拆拉掹影響棚架穩固

除了搭飛棚，趙先生也曾在大型地盤開工，他認為地盤監管並非特別嚴格。他舉例指，大型地盤雖然有多名安全主任及管工，但他們大多坐在貨櫃冷氣房處理文件，甚少巡查地盤和視察環境，「（地盤方面）通常都係同你講幾多日之內要起貨，總知唔理你點做」。他坦言，如果安全主任及管工盡責巡查地盤，工人也不會太放肆，工作環境的職安意識也會提高。

2024年2月，啟德澐璟一個地盤大型棚架倒塌，造成2死3傷。事後調查不排除與用作固定棚架的竹棚連牆器（俗稱「拉掹」）被拆除有關。（王譯揚攝／資料圖片）

過去發生多宗棚架倒塌意外，許多時都歸因於連牆器（即俗稱「拉掹」）被人無故剪走，趙先生表示這類情況在地盤工作時司空見慣，因有不少工種都會上棚工作，「上一手可能用完棚架，覺得條拉掹阻礙，跟住之後就剪咗它，無大風，天氣好嘅時候，就無問題」，倘若遇上風雨，又或者竹棚發霉，棚架就有可能倒塌。趙先生曾經向用棚的工人投訴，對方只推說拉掹阻礙工作，結果往往不了了之，他無奈道：「有啲事情今次沒事，唔擔保下大雨刮大風時就會出事。」

趙先生認為，冧棚墮棚意外頻生，也與工人的職安意識有關。圖片僅示意圖，與趙先生事件無關。（楊婉婷攝）

以自身經歷忠告同業注意職安問題

趙先生認為，冧棚墮棚意外頻生，也與工人的職安意識有關，他就見過有搭棚老師傅不佩戴安全帶或安全繩，更將錯誤的觀念灌輸予新一代師傅，「(他們)成日講『以前我地都係咁做』」，結果令許多棚工「膽大咗」，「做得多懶得就懶，覺得有時麻煩」；他亦見過地盤的泥水工、油漆工上棚工作時，疑因天氣太熱不會帶佩戴任何安全裝備。趙先生直言，現時科技日新月異，「其實用（安全裝備）好過唔用」，並以自己為例，如意外當日沒有佩戴任何安全帶，「可能已經唔喺到啦」。

竹棚業香港聯會外務理事長蘇天銘解釋進行飛棚工序是需要由合資格人士檢驗。（何穎賢攝）

竹棚業香港聯會外務理事長蘇天銘則認為工人欠缺安全意識的情況並不常見，但承認業內有陋習。

他解釋飛棚搭拆程序，需要有一名合資格人士，例如工程師或持有職安局ACCP牌照（吊棚牌）人士，監督羊眼圈的穩固，以及棚工配戴的器械、工作程序合乎安全標準及沒有遺漏。

至於安全設備，他指法例要求下，一般公司均會提供基礙設備，包括四點式安全繩、防墮夾，但很多工友，甚或公司會建議他們自行配備一套屬於自己所有的安全設備，「佢識用自己裝備……熟手用自己嘅嘢」，亦能符合用者的身型，他們對自己的設備有充分熟悉，並懂得自行檢查器械，「埋位」前再由合資格人士目測再檢查，「確保對套嘢上心照顧，唔係放工掉向地盤污糟邋遢，第二日有冇掂過化學品都唔知」。

他不排除有公司在工序中無做足檢驗，其一是可能該公司無ACCP牌人士，若找工程師檢驗要額外花錢及耗時；另一原因是安全系統是近年發展出來新事物，但棚工做慣手勢，「你講2、30年前啲師傅唔使攬帶、唔使用安全帽，都可以出去做嘢，有啲嘢一路習慣咗，就成為唔好嘅習俗，但今時今日唔得啦」。