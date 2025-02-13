棚工血淚｜一條命換僱主月罰千元　欠薪無著落　八旬母心結難解

搭棚工人長期在高空工作，在竹棚間穿梭，可謂搵命搏賺取血汗錢，然而一旦發生意外，卻很可能沒有任何勞工保障。2022年5月，棚工陳兆豐在油麻地吳松街舊樓搭棚時斷繩墮斃，事後僱主被揭欠薪數月、無買勞保、甚至賣樓潛逃內地逃避責任，而死者家屬則要糾纏於索償的法律程序，而一條人命換來的6萬元薪金仍未有著落，一切已成家屬的心結。儘管後來僱主回港被捕及被控三項職安健控罪罪成，惟僅罰款9萬元，但可分 90 期付款，即月繳千元。家屬多次表示判得「好仁慈」，甚至認為是沒意義的判決，更慨嘆過往同類判刑亦不重：「問題就係家屬無咗一個人，無咗一條命，可以得到咩嘢呢？」



棚工陳兆豐有二十多年搭棚經驗，早年在具規模的工程公司任職，其後轉至小型工程公司搭飛棚。（受訪者提供）

棚工陳兆豐有二十多年搭棚經驗，早年在具規模的工程公司任職，其後轉至小型工程公司搭飛棚。（受訪者提供）

死者陳兆豐的兄長Ken表示，弟弟有二十多年搭棚經驗，早年在具規模的工程公司任職，主要在大型樓宇地盤搭棚。Ken形容，弟弟在大公司工作時，規管較嚴格，裝備也較正規，且公司有購買勞工保險，保障較佳。惟疫情前一兩年，弟弟任職的公司管理層有變動，他不久亦離開公司，靠做散工維生。直至四、五年前，弟弟才轉到一家小型工程公司工作。

Ken指，弟弟除因公司管理層變動而離職，亦想撥更多時間照顧年邁的八旬雙親，而小型工程公司每日5、6時就收工，公司會有車接送至土瓜灣，下班地點鄰居寓所，弟弟收工後仍可買餸回家與父母晚餐。而新公司主要承接舊樓維修工程，弟弟平時會搭飛棚，以便維修水管及更換冷氣等。事發當日（2022年5月7日），弟弟在油麻地吳松街一幢唐樓的6樓外牆搭飛棚更換水管，疑因安全繩斷裂，意外從高處墮斃。

▼2022年5月7日棚工陳兆豐墮斃現場▼



僱主意外當日親自上門 承諾月底繳欠薪後失蹤

事後警方直接登門告知雙親，Ken指父親隨警員趕往醫院探望，母親因是傷殘人士無法出門，只能在家等候消息，惟父親抵院不久即聞噩耗，並致電他說：「細佬已經無咗啦。」一時之間，全家晴天霹靂。

Ken指，雙親對於弟弟突然因工業意外撒手人寰，十分疑惑，很想知道意外經過，遂致電僱主查詢。當日僱主曾親自上門安慰兩老，自言失去一個工作多年的手足，也感到難過，並指有數萬元人工尚未支付，惟需要時間籌措，承諾5月底會繳清薪金。Ken坦言，當時疫情仍肆虐，經濟不景，也理解僱主苦況。

Ken批評僱主事後潛逃至內地，完全不負責任。 （何穎賢攝）

僱主走佬賣樓回內地 死者兄﹕完全逃避責任

豈料到5月底，僱主已人間蒸發，公司沒再運作，手機長期關機，連勞工處也無法聯絡上他。Ken後來陸續揭發僱主根本沒有購買勞工保險，又搬離報稱的住址、甚至賣樓及潛逃至內地，僱主因「走佬」沒收到勞工處發出的法庭傳票及缺席聆訊，直至2023年回港後才在紅磡一間遊戲機中心遭警方拘捕。其後僱主被控未為員工購買勞保罪成，被罰款 6,000 元。

Ken批評僱主完全不負責任，並指家屬的電話及地址從沒更改，「係有心嘅，你可以上去……佢對我弟弟呢件事，完全逃避哂所有責任，你畀唔畀都好，你講都唔講聲，人都搵唔到，要等警察拉佢……」面對僱主有意逃避責任，Ken感到萬分無奈及無助，因許多事情家屬根本無能為力，只能依靠勞工處及警方處理。

陳兆豐的手寫工作紀錄，只紀錄到2022年5月7日，即意外發生當日。（受訪者提供）

母親事隔2年多仍感不公 屢追問追討欠薪情況

追究法律責任要依靠政府當局，家屬則要忙於處理身後事，以及追討欠薪或傷亡賠償等，Ken這幾年與工權會接觸得多，得知許多同類個案的索償過程動輒需要多年時間，「呢啲Case（個案）亦唔止我哋一家，都有好多其他嘅（家庭），整個流程我覺得都係好漫長」，他坦言要花費不少時間重新整理弟弟手寫的工作紀錄，才計算出欠薪總額為6.1萬元。這幾年他四處奔走，單單是遺產承辦權已處理多時，勞保索償路也不易行。他慨嘆若其他死者家屬是孤兒寡婦或老人家，沒有相關知識和能力，可能已經放棄追究責任及追討賠償。

Ken坦言，事隔多年母親對於弟弟被拖欠的6萬元工資仍耿耿於懷，每次見面總會問及何時可以取回，「佢好堅持呢個事，用一條命換返嚟，（雖然）唔係好多工資」，可是這數萬元的款項至今未有下文，仍然是家屬其中一個心結。

Ken花費不少時間重新整理弟弟手寫的工作紀錄，才計算出欠薪總額為6.1萬元。 （鄧栢良攝）

去年11月8日，弟弟的僱主被控違反「沒有確保在工作地方提供及/或維修安全進出口」、「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」及「 沒有確保工人配戴適當的安全頭盔」三項職安健條例，在觀塘裁判法院被裁定3項罪名成立，合共罰款9萬元，而且獲裁判官批准可分90期付款，每期繳交1,000元，還款期為7年半，被外界質疑刑罰過輕。律政司其後就刑期提出覆核申請。

法庭裁定僱主3項罪名成立，合共罰款9萬元，可分90期付款，還款期為7年半。（資料圖片）

家屬感索償期長刑罰過輕﹕無乜意義嘅判決

Ken坦言工權會在法庭判決前，已預料刑罰不會很重，他自己亦做好心理準備，奈何聽審後仍難以抑壓心中的想法——「判得好仁慈」，Ken表示判詞上指僱主提供的安全繩不合規格，以及使用前沒有檢查安全裝備的狀態。他無奈道：「意料之中係一個對我哋無乜意義嘅判決。」他認為現實是過往的案件刑罰一向不重，對建築公司而言影響不大：「你罰佢錢，佢都有錢畀，問題就係家屬無咗一個人，無咗一條命，可以得到咩嘢呢？」

籲工人要做足檢查﹕受影響嘅家人痛苦好耐

近期屢次發生棚架意外釀成死傷，Ken期望與搭棚業相關的保險費用可以下調，令所有公司都能夠為工人提供足夠的勞工保障，不過他認為最重要的是工人可以互相提點及檢查安全裝備，「佢明知自己做緊危險嘅工作，人嘅本性唔會有人出來想死嘅，佢自己一定會保障自己」，並寄語：「人哋無提醒你嘅時候，你自己提醒自己，檢查清楚，因為萬一有意外，受影響嘅你的家人係要痛苦好耐。」